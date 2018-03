Frana a Vagli, viabilità ripristinata a tempo record

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 31 marzo 2018, 18:00

Viareggino, 70 anni, ex lavoratore della Telecom, Cortopassi è stato segretario organizzativo dello Spi provinciale per otto anni,al fianco di Francesco Fontana che dal 2008 ha ricoperto l'incarico di segretario generale e al quale va la riconoscenza di tutta la struttura per l'ottimo lavoro svolt

sabato, 31 marzo 2018, 17:58

Ben 129, tra aziende agricole e cooperative agricolo-forestali, che solo nel 2017 hanno ottenuto dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord l’affidamento di cantieri di manutenzione sui corsi d’acqua del territorio

sabato, 31 marzo 2018, 14:45

Si tratta di un corso di cucina naturale per pazienti oncologiche del seno (con un massimo di 30 partecipanti), denominato "In seno...alla cucina", dove si parlerà dell'importanza dell'energia del cibo per la guarigione e per il mantenimento della salute, riscoprendo il piacere ed il gusto dei magnifici prodotti del nostro...

venerdì, 30 marzo 2018, 18:16

In Garfagnana l'altezza della neve è di 80/120 centimetri e gli impianti sono tutti aperti compresi i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici. Al Casone di Profecchia pranzo di Pasqua e merenda di Pasquetta

venerdì, 30 marzo 2018, 10:57

Da domani, sabato 31 marzo, riaprirà la pista di tiro della forma di Orzaglia, nel comune di San Romano in Garfagnana, uno spazio che gli appassionati ricordano con affetto. E’ stata ripristinata la pista e, grazie all’Osteria “Le Verrucole”, sarà attivo un servizio bar – ristoro.

giovedì, 29 marzo 2018, 13:16

Gianluigi Bernardi, comandante responsabile dell’U.O. polizia locale dell’Unione Comuni Garfagnana, congiuntamente ai vice comandanti Giulio Cesaretti e Fabrizio Lunardi, espone i dati più significativi relativi all’attività di questo primo anno