Gallicano riscopre l'antica ricetta della "Pasimata dei poveri"

mercoledì, 14 marzo 2018, 17:02

La bottega artigiana oggi copie 90 anni, grazie alla continuità della famiglia, adesso la stanno gestendo Virginia, Maria, Patrizio ed Emiliano, stretti da un legame fortissimo. La sartoria artigianale in questi 90 anni ha ricevuto molti riconoscimenti sia privati che pubblici, e molte pubblicazioni su Campionari e riviste del settore

mercoledì, 14 marzo 2018, 14:27

Il segretario del Pd di Vagli, Enzo Coltelli, commenta la proposta di Mario Puglia di creare un nuovo partito, criticando il “modello Vagli” tanto sbandierato dal primo cittadino e ricordando al sindaco vaglino il risultato elettorale ottenuto dal Pd nel suo comune durante le ultime elezioni

mercoledì, 14 marzo 2018, 13:38

L'allerta arancione - dalle 18.00 di domani (giovedì 15 marzo) alle 8.00 di venerdì 16 marzo - è indicata dal CFR anche alla voce reticolo idraulico principale per le zone S1, S2, S3, rispettivamente bacino del Serchio-Garfagnana-Lima, bacino del Serchio di Lucca e Serchio costa

martedì, 13 marzo 2018, 19:56

Si terrà domenica 18 marzo il concerto conclusivo del seminario di studio per i maestri delle bande musicali Toscane. La direzione artistica del corso è da alcuni anni affidata al maestro Massimo Folli

martedì, 13 marzo 2018, 19:17

A richiedere l'intervento è il sindaco di Gallicano David Saisi dopo che la mancata regimazione del fiume in questi anni ha causato un'erosione che, in caso di piena, potrebbe risultare pericolosa per il campo sportivo e altre attività

martedì, 13 marzo 2018, 18:07

Ecco le reazioni dei due sindaci di Villa Collemandina e Castiglione di Garfagnana, Dorino Tamagnini e Daniele Gaspari, all'annuncio della nascita del nuovo partito varato dal collega Mario Puglia. I due primi cittadini saranno impegnati presto nel referendum sulla fusione dei due comuni