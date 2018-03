Garfagnana



Giannini: "Puglia può ridare vivacità a Castelnuovo e alla Garfagnana dopo un quindicennio senza grandi cambiamenti"

martedì, 13 marzo 2018, 17:08

di andrea cosimini

Per Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli, le elezioni amministrative del 2019, in Valle del Serchio, potranno portare una ventata di cambiamento all'interno dei comuni chiamati al voto. Tanti i segnali: dal risultato delle ultime elezioni politiche nei comuni della valle, al clima di malumore e insoddifsazione generale, fino all'impossibilità, per molti sindaci al terzo mandato, di potersi ricandidare.



In questo contesto, per Giannini, la scelta del collega vaglino Mario Puglia di fondare un proprio partito per rimescolare le carte nel panorama politico locale potrebbe rappresentare un'occasione per "vivacizzare" un po' la valle dopo un quinquennio dove, a suo avviso, non si sarebbero registrati grandi cambiamenti.



"Conosco Puglia da circa vent'anni - ha commentato il primo cittadino di Fabbriche -. Anche se abbiamo due modi diversi di esprimerci, sono molte le cose che ci legano: entrambi siamo al terzo mandato amministrativo, proveniamo tutti e due dalle fila di un centro-destra moderato, e siamo entrambi usciti, chi prima e chi dopo, da Forza Italia. Il nostro occhio è sempre stato rivolto al territorio, come hanno dimostrato le nostre posizioni durante le ultime elezioni politiche, mirate a sostenere, più che una lista, la capacità e la competenza dei candidati locali. Entrambi, infine, abbiamo due comunità che ci apprezzano per il nostro operato ed abbiamo già avuto modo di sentirci per un progetto comune di promozione turistica".



"Sul fatto che voglia fondare un partito - ha dichiarato il sindaco - posso dire solo che Puglia gioca d'anticipo. Il suo è infatti un ragionamento politico di lungo respiro. Credo che nel 2019 assisteremo ad un cambiamento in valle. I segnali ci sono giunti dalle ultime elezioni politiche. In molti comuni, infatti, la posizione dei sindaci non ha avuto peso sulla decisione della propria cittadinanza che ha fatto prevalere il proprio malumore e la propria insoddisfazione. Ci troviamo alla fine di un quinquennio per molti amministratori. E nonostante la nostra area sia stata oggetto di numerosi finanziamenti in questi 15 anni, ancora viene considerata come "area disagiata". Questo, a mio avviso, è un chiaro segnale che qualcosa non va".



"A livello locale - ha incalzato - potevano essere fatte scelte diverse. Ci sono tematiche, infatti, che la politica locale non ha risolto. Senza dare contro ai colleghi, si registra ancora una carenza di grosse infrastrutture, di posti di lavoro, e di mancanza di un futuro per la valle. Senza contare la sanità. Su molti temi, in questi 15 anni, si è "vivacchiato" piuttosto che assistere a dei grandi cambiamenti".



"Per questo - ha concluso Giannini - ritengo che un personaggio "frizzante" come Mario Puglia sia positivo per l'intera valle. Ben venga, con lui e con chi altro voglia, iniziare una ragionamento sul futuro della nostra valle, partendo dalla riorganizzazione degli enti, al rilancio delle funzioni associate, se non addirittura delle fusioni. Puglia saprebbe ridare vivacità a Castelnuovo e alla Garfagnana".