Grande successo per il raduno di Nissan Terrano

martedì, 20 marzo 2018, 16:30

Sabato 10 e domenica 11 marzo si è tenuto all’interno del territorio del comune di Sillano Giuncugnano il primo raduno in Garfagnana di Nissan Terrano. All’evento sono accorsi numerosi equipaggi da molte regioni d’Italia (Umbria, Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana). Si è trattato di una due giorni di passeggiate "off road" visitando una piccola parte del territorio del comune alla riscoperta di antichi borghi, come appunto richiamavano i porta numero da finestrino realizzati per l’occasione.



"Un’esperienza fantastica - commentano gli organizzatori -. Un appuntamento da replicare prossimamente con la passione per il fuoristrada, la voglia di stare immersi nel verde conoscendo posti, e realtà nuove, in compagnia di nuovi amici che, nonostante si incontrino per la prima volta, è come se si conoscessero da una vita. Che dire, due giornate riuscite al meglio, con divertimento e allegria, nonostante il tempo non abbia giocato a favore; ma, dopotutto, anche questo fa parte del gioco".

"Un sentito ringraziamento - concludono - va al comune di Sillano Giuncugnano che ha reso possibile tutto questo, alla disponibilità e l’accoglienza di tutti gli esercizi pubblici presenti sul territorio, alle Asbuc di Sillano e Giuncugnano, e infine, ma sicuramente non per importanza, all’aiuto e all’impegno delle associazioni (pro loco di Magliano, pro loco di Sillano, Gruppo Voitures Anciennes e Circolo Arci La Giunchiglia)".