Garfagnana



Il comune di Fabbriche di Vergemoli risulta un pagatore virtuoso

martedì, 27 marzo 2018, 11:14

Importante risultato per il comune di Fabbriche di Vergemoli che in controtendenza alla media nazionale risulta un pagatore virtuoso. Secondo le norme Ue le amministrazioni pubbliche devono saldare le fatture in 30 giorni e solo in casi eccezionali si può arrivare a 60. La classifica europea vede l'Italia al secondo posto insieme al Portogallo per i tempi lunghi in cui vengono saldate le fatture. Il comune di Fabbriche di Vergemoli è riuscito grazie ad un gioco di squadra a saldare le fatture ancor prima della scadenza.

“Sono estremamente soddisfatto dal risultato raggiunto dagli uffici tributi e ragioneria che riescono a pagare in anticipo rispetto alle scadenze delle fatture – dichiara il sindaco Giannini - La pubblica amministrazione è conosciuta a livello nazionale per i ritardi elefantiaci e per aver portato a fallimento tante aziende in quanto ha pagato con estremo ritardo quanto gli è dovuto”.

“Noi siamo l'eccezione che conferma la regola – continua Giannini - addirittura il comune riesce a pagare in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture. Un gioco di squadra che vede all'apice l'ufficio ragioneria ma che fa riferimento a tutti gli uffici, da quello tecnico a quello previsionale delle spese. Un atto di cui sono felice ma che è logicamente un atto dovuto – specifica Giannini - dovrebbe essere la normalità in tutti gli uffici. Soprattutto chi ha l'onere e l'onore di rappresentare lo stato dovrebbe dare l'esempio più di tutti. Lieto per questo obbiettivo anche se consapevole che non è altro che il nostro dovere”.