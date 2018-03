Garfagnana



Il Decalogo contro la violenza di genere: Essere Donna Oggi parla nove lingue per combattere la paura

lunedì, 5 marzo 2018, 11:04

Sarà presentato giovedì 8 marzo alle 9,30 presso la sala Guazzelli a Gallicano il "Decalogo contro la violenza di genere". Elaborato dalle ragazze e dai ragazzi dell'Istituto Superiore d'Istruzione di Barga, rientra nel progetto legato al Premio "Essere Donna Oggi" nato nel comune della Garfagnana tre anni fa con il preciso scopo di parlare di donne.

L'Amministrazione Comunale di Gallicano attraverso il Premio Letterario, in collaborazione con l'Associazione "L'Aringo" e "Tralerighe", ha realizzato un percorso laboratoriale sulla violenza di genere con gli studenti delle scuole superiori grazie ad una fattiva e preziosa adesione al progetto della Dirigente scolastica Catia Gonnella e delle Associazioni "Non ti scordar di te" e "La Luna" con l'avvocato Silvia Rielli e la dottoressa Federica Ponziani.

Durante gli incontri a scuola l'Associazione "Non ti scordar di te", con sede in Ponte di Campia ha presentato il proprio sportello di punto d'ascolto illustrando ai ragazzi come operano, l'utenza che si rivolge a loro, il tipo di violenza maggiormente "denunciata" e la tipologia di donna che richiede aiuto, mentre l'Associazione La Luna ha affrontato il tema della violenza e la normativa in vigore a tutela delle vittime di violenza.

In ambito scolastico il progetto è stato coordinato dalla professoressa Lucia Lucchesi, mentre l'ultimo laboratorio al quale hanno partecipato gli studenti – dedicato agli stereotipi di genere – è stato condotto dalla dottoressa Marta Bonetti.

L'opuscolo prodotto offre la lettura del Decalogo tradotto in nove lingue differenti e si presenta con l'obiettivo di raggiungere tutte le donne (di ogni nazionalità e ceto sociale), informando e facilitando la comunicazione.

Il Decalogo sarà distribuito gratuitamente e diffuso in tutta la Valle. La grafica è di Sara Greco.

Giovedì 8 marzo durante l'evento verrà presentato anche il bando della terza edizione del premio letterario che sta riscuotendo un grande successo a livello nazionale dopo le vittorie di autori e autrici provenienti dalla Sardegna, dalla Lombardia e dalla Calabria. Importanti le novità per la terza edizione che apre una sezione dedicata alle scuole puntando ancora alla pubblicazione degli elaborati migliori nell'antologia, edita da Tralerighe, distribuita in tutta Italia.