Garfagnana



Il famoso fotografo Massimo Bettiol in una mostra sul rally a Castiglione

venerdì, 16 marzo 2018, 15:52

Sale la febbre per il rally in Garfagnana con l’avvicinarsi del Rally Il Ciocco e anche il comune di Castiglione di Garfagnana vi rende onore. Mercoledì 21 marzo viene inaugurata la mostra fotografica “L’emozione del rally”, realizzata attraverso le fotografie di Massimo Bettiol. La mostra sarà esposta fino al 28 marzo all’interno della Torre dell’orologio, mentre dal 29 marzo al 29 aprile nell’atrio del comune di Castiglione. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18.

“L’amministrazione comunale di Castiglione di Garfagnana – si legge nella guida - è orgogliosa di ospitare la mostra “L’emozione del Rally” raccontata dalle fotografie di Massimo Bettiol. Quest’anno, in occasione del 41esimo Rally del Ciocco e Valle del Serchio che come ogni anno attraversa le nostre strade, abbiamo voluto dare risalto al rally con questa mostra fotografica ideata da un fotografo di fama mondiale come Massimo Bettiol, che del rallysmo ha fatto una ragione di vita. La mostra raccoglierà un riassunto della carriera di Massimo Bettiol, dal 2002 ad oggi, e non sarà dedicata solo ed esclusivamente al Rally del Ciocco, ma vedrà fotografie multigenere, dal campionato italiano al campionato mondiale, e racchiuderà l’emozione del rally. La mostra si terrà alla Torre dell’orologio, diventata luogo espositivo del Borgo di Castiglione di Garfagnana: un luogo di cultura per conoscere e far conoscere”.