Garfagnana



Il Ritrovo di Roberta "accompagnerà" il Campionato Italiano di Rally

mercoledì, 21 marzo 2018, 17:06

di lorenzo fiori

Stupenda iniziativa quella attuata dal pilota di Rally Federico Santini che ha deciso di apportare sulla sua Skoda R5 il logo dell'associazione "Il Ritrovo di Roberta" che si occupa della prevenzione, sul territorio, del tumore al seno.



Un "gesto", quindi, molto significativo ed originale per unire il divertimento dello sport al combattimento dei veri problemi della vita. Ricordiamo inoltre che, questo logo, "gareggerà" con questa Skoda R5 già dal rally del Ciocco, che si svolgerà in questo weekend, ed accompagnerà tale autovettura in tutte le gare del Campionato Italiano di Rally.



Tra l'altro, molti altri piloti hanno deciso di aderire a questa iniziativa, mettendo il logo sulla propria macchina, e ricordando l'importanza della prevenzione al tumore al seno.