Garfagnana



Il Ritrovo di Roberta, nuova iniziativa: corso "In seno... alla cucina"

sabato, 31 marzo 2018, 14:45

di lorenzo fiori

Altra affascinante e coinvolgente iniziativa organizzata dall'associazione "Il ritrovo di Roberta" (che si occupa della prevenzione, sul territorio, del tumore al seno).

Si tratta di un corso di cucina naturale per pazienti oncologiche del seno (con un massimo di 30 partecipanti), denominato "In seno...alla cucina", dove si parlerà dell'importanza dell'energia del cibo per la guarigione e per il mantenimento della salute, riscoprendo il piacere ed il gusto dei magnifici prodotti del nostro territorio.

Inoltre, questo corso sarà, oltreché organizzato, finanziato dalle robertine e quindi gratuito per tutti i partecipanti, con l'importante patrocinio della USL.

La presentazione ci sarà il giorno sette aprile, dalle ore 10:00, presso la saletta ex-archivio del comune di Castelnuovo di Garfagnana.

In tale presentazione interverranno i rappresentati della Breast Unit dell'oncologia di Lucca e la dottoressa Pellegrini dell'oncologia di Castelnuovo di Garfagnana.

I successivi incontri, invece, si terranno presso l'istituto alberghiero di Barga, nei giorni: 18 aprile, 11 maggio e 21 maggio, sempre dalle ore 16:30 alle 20:30.

La serata conclusiva si terrà nel mese di giugno presso la struttura Polisportiva di Pieve Fosciana dove si potranno gustare i piatti preparati dalle partecipanti.

Per iscriversi contattare: 3343834651 o 3773233645.