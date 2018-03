Garfagnana : castiglione di garfagnana



Inaugurata al campo sportivo di Castiglione un'area riservata ai disabili

martedì, 20 marzo 2018, 15:55

di lorenzo fiori

Colleghiamo spesso il calcio alla vittoria o alla sconfitta e a tutte le sfaccettature legate a quel pallone che rotola nei vari campi. Fortunatamente il calcio è molto di più.

A dimostrazione di quest'ultima frase, illustriamo un grande "gesto" compiuto dal comune di Castiglione Garfagnana, in collaborazione con la squadra Atletico Castiglione, militante in terza categoria.

Infatti, in occasione della sfida casalinga contro il Fornaci è stata inaugurata, al campo sportivo del paese, un'area riservata ai portatori di handicap ed, inoltre, tutti i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche realizzati in questo luogo.

Questo spazio riservato ai disabili verrà migliorato nella prossima pausa estiva grazie all'immenso lavoro dei volontari che mettono a disposizione molto del loro tempo per collaborare ed "arricchire" questo "gioiello" garfagnino.

Un altro tassello, quindi, molto importante per questo comune e per le varie associazioni, facenti parti di questo, che da diversi anni si sono dimostrate molto sensibili verso questa porzione di popolazione che, spesso, viene lasciata nel dimenticatoio.

Per approfondire questi argomenti è intervenuto, ai nostri microfoni, il consigliere comunale alle politiche culturali e capogruppo di maggioranza Roberto Tamagnini: "Innanzitutto voglio ringraziare gli amici dell'Atletico Castiglione per il grande lavoro che stanno svolgendo nel nostro comune".

"Sono molto orgoglioso - aggiunge Tamagnini - dei lavori svolti al campo sportivo di Castiglione perché, in questo modo, la partita può essere vista da tutte le persone, e questo non è per niente scontato".

"Questa realizzazione si unisce ad altri lavori già svolti, nel nostro comune, per i disabili (come l'altalena accessibile, unica in tutta la nostra zona, e nelle scuole)".

"Conclusa quest'opera - conclude Tamagnini - il prossimo obbiettivo, in tale settore, dell'amministrazione sarà quello di realizzare una passerella alla chiesa di San Michele per consentire l'accesso a tutta la popolazione".