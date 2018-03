Inaugurata la mostra delle foto di Massimo Bettiol a Castiglione

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 22 marzo 2018, 18:07

Il comune di Careggine chiude il bilancio rilevando una diminuzione dell'8 per cento della tassa sui rifiuti e confermando l'esenzione del pagamento dell'addizionale comunale Irpef anche per il 2018. Previsti interventi per 2 milioni di euro in opere pubbliche

giovedì, 22 marzo 2018, 14:56

Rivitalizzare il territorio, dare vita a sinergie inedite per un turismo sostenibile e consapevole e creare nuove opportunità di lavoro, così da generare anche una positiva ricaduta economica. Sono questi gli obiettivi del progetto ViViMed

mercoledì, 21 marzo 2018, 17:06

Stupenda iniziativa quella attuata dal pilota di Rally Federico Santini che ha deciso di apportare sulla sua Skoda R5 il logo dell'associazione "Il Ritrovo di Roberta" che si occupa della prevenzione, sul territorio, del tumore al seno

mercoledì, 21 marzo 2018, 15:43

La sala operativa della protezione civile regionale informa che il codice arancione emesso ieri e valido per tutta la Toscana fino alle ore 17 di oggi è stato trasformato in giallo e avrà validità fino alla mezzanotte di domani, giovedì 22 marzo, per gran parte della regione

mercoledì, 21 marzo 2018, 13:59

Due statue imponenti, finanziate da privati, che saranno collocate all'interno del Parco dell'Onore e del Disonore a Vagli, sul lato opposto però del Ponte Tibetano. Inaugurazione prevista a luglio alla presenza dell'ambasciata russa e americana

martedì, 20 marzo 2018, 16:30

Sabato 10 e domenica 11 marzo si è tenuto all’interno del territorio del comune di Sillano Giuncugnano il primo raduno in Garfagnana di Nissan Terrano. All’evento sono accorsi numerosi equipaggi da molte regioni d’Italia