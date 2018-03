La Fiom è il primo sindacato metalmeccanico della provincia di Lucca

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 7 marzo 2018, 18:44

Da un lato l'impegno istituzionale della prefettura a segnalare al governo centrale la situazione dei docenti precari delle scuole primarie e dell'infanzia del territorio e, dall'altro, l'azione più politica del presidente della provincia Luca Menesini a farsi portavoce del malcontento che riguarda circa 633 maestri precari abilitati coinvolti in provincia di Lucca, esclusi dalle graduatorie

mercoledì, 7 marzo 2018, 16:17

E' stata riaperta alle 13 la strada provinciale n.10 di Arni. In meno di 24 ore i tecnici e gli addetti della provincia di Lucca sono riusciti a bonificare e mettere in sicurezza la zona tra la località 'Tre Fiumi' e la galleria del Cipollaio, dove nel pomeriggio di ieri si...

mercoledì, 7 marzo 2018, 09:40

Presso il Dipartimento Turismo del Ministero dei Beni Culturali sono state avviate le procedure per dedicare l’anno 2019 al Turismo Lento, una particolare formula di turismo responsabile, fatto di sport cultura e tradizione

mercoledì, 7 marzo 2018, 08:40

Dopo aver piovuto tutta la notte, stamattina la Garfagnana si è svegliata con le strade imbiancate. In particolare a Gallicano la grandine ha creato problemi alla viabilità tanto da costringere il comune ad attivare i mezzi spalaneve. Problemi di allagamento presso l'asilo nido

martedì, 6 marzo 2018, 22:11

Sulla SP 10 per Arni strada chiusa, nei pressi della galleria del Cipollaio, a causa della caduta di alcuni massi. Attualmente chiuso il collegamento per raggiungere Stazzema. I tecnici della provincia di Lucca sono già sul posto da almeno tre ore per un sopralluogo e i primi interventi che si protrarranno fino...

martedì, 6 marzo 2018, 15:39

Si terrà domani, alle 12,30, in prefettura a Lucca l'incontro istituzionale richiesto dal presidente della provincia Luca Menesini sulla questione dei maestri elementari esclusi dalle graduatorie