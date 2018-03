Garfagnana



La grandine imbianca la Garfagnana, disagi a Gallicano

mercoledì, 7 marzo 2018, 08:40

di andrea cosimini

L'allerta maltempo continua ad interessare la Valle del Serchio e, in particolare, la Garfagnana. Dopo aver piovuto tutta la notte, con forti temporali sparsi, stamattina molti comuni si sono svegliati con le strade imbiancate dalla grandine creando notevoli disagi per i trasporti.



Data l'allerta di codice giallo, attiva fino alla mezzanotte di stasera, la sala operativa del centro intercomunale dell'Unione dei comuni della Garfagnana ha aperto il centro situazioni per monitorare, a stretto contatto con i singoli comuni, l'evolversi della situazione nelle prossime ore. "Per adesso - commenta il responsabile della protezione civile dell'Unione Mauro Giannotti - abbiamo ricevuto una segnalazione di una forte grandinata che ha colpito, in particolar modo, il comune di Gallicano creando problemi alla viabilità. Risultano bloccati alcuni pullman e sono stati attivati i mezzi spalaneve visto che le strade sono imbiancate".



"Ogni comune - aggiunge poi Francesco Giuntini dal centro situazioni - si è organizzato per conto proprio con i mezzi spalaneve. E' probabile quindi che si siano attivati autonomamente anche in altri comuni vista la grandine che ha interessato stamani tutto il territorio garfagnino. Altri disagi, al momento, non si registrano se non l'intervento di una pattuglia provinciale lungo la strada d'Arni per uno smottamento che ha interrotto, da ieri sera, la circolazione".



"Quella sulla via per Arni - spiegano dal centro situazioni in provincia - è stata una frana di discrete dimensioni. Il personale della provincia è sul posto dalle ore pre-notturne di ieri e sta continuando a lavorare per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza la strada".



Situazione relativamente più tranquilla in Mediavalle del Serchio dove, al momento, non si registrano particolari disagi. "Qua continua a piovere forte - conclude Emilio Volpi della protezione civile dell'Unione dei Comuni - ma non ha grandinato. La forte perturbazione, stando alle previsioni meteo, dovrebbe spostarsi in queste ore dalla Garfagnana al versante emiliano. Le strade sono tutte percorribili, anche se si raccomanda la massima prudenza".



Aggiornamento 12.34: Mauro Giannotti, responsabile del centro intercomunale della protezione civile Garfagnana: "A seguito dell'allerta meteo codice giallo per rischio pioggia emessa dalla sala operativa del Centro Funzionale Regionale e vista la violenta grandinata che ha interessato tutta la Garfagnana, l'Unione Comuni Garfagnana ha attiva alle ore 7.30 di questa mattina (7 marzo) il Centro Operativo Intercomunale dandone avviso alla Provincia e a tutti i Comuni interessati. Il Centro ha provveduto a monitorare la viabilità del territorio con il contributo della Polizia Locale, la quale ha costantemente verificato le condizioni di percorrenza delle strade comunali e provinciali, mantenendo un collegamento con la sala operativa per dare immediate comunicazioni di eventuali interruzioni della circolazione. Il Centro si è inoltre attivato per la puntuale segnalazione di criticità che fortunatamente non si sono verificate in maniera diffusa: solo il Comune di Gallicano ha comunicato problemi di allagamento presso l'asilo nido al quale ha provveduto autonomamente mentre l'unico vero intervento dell'Unione Comuni è stato nel Comune di Careggine con lo spalaneve. La ramificazione delle comunicazioni e la raccolta delle stesse presso un unico punto è un importante obiettivo gestionale e di sviluppo del Piano Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione Comuni Garfagnana, con lo scopo di poter visualizzare - e pertanto rispondere tempestivamente - alle problematiche che possono emergere durante una situazione di criticità legata alle avversità meteo.La sala operativa è rimasta attiva per tutta la durata dell'emergenza ed è stata poi chiusa alle ore 10.00., fermo restando lo stato di allerta per la reperibilità H24".