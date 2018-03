Garfagnana



Lupo, Confagricoltura Toscana: “Bene stanziamento fondi, ma non risolvono problema”

venerdì, 16 marzo 2018, 12:37

"Anche se in ritardo, accogliamo con favore lo stanziamento di fondi in favore degli allevatori colpiti dai lupi deciso dalla Regione. Questo però certo non risolve il problema che persiste in maniera forte soprattutto in alcune zone della Toscana, come a Grosseto, Siena, Arezzo e nel Mugello, dove i nostri allevatori sono alla mercé di questi animali, ormai fuori controllo."

Così Francesco Miari Fulcis, presidente di Confagricoltura Toscana commentando il bando della Regione Toscana per gli indennizzi dei danni dovuti all'attacco dei lupi avvenuti nel 2017.

"Si tratta poi di un mero risarcimento del valore dell'animale, che non tiene conto del danno indiretto subito dall'allevatore. Gli attacchi dei predatori provocano infatti stress al bestiame con conseguenze di perdita di latte e aborti spontanei. Non è con il pagamento dei danni che il problema si risolve, gli agricoltori desiderano semplicemente fare il proprio mestiere, presidiando un territorio che ha sempre più bisogno di loro. Subire danni significa essere costretti ad abbandonare questo territorio, indipendentemente dai risarcimenti."