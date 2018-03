Garfagnana



Maltempo, allerta arancio per pioggia

mercoledì, 14 marzo 2018, 13:38

E' durata pochissimo la tregua del maltempo in provincia di Lucca. Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana - a causa del previsto peggioramento delle condizioni atmosferiche per il passaggio di una nuova perturbazione atlantica - ha infatti emesso un'allerta meteo di colore arancio per rischio idrogeologico e idraulico per il reticolo minore a causa di forti piogge dalle 15.00 di domani (giovedì 15 marzo) alle 8.00 di venerdì 16 marzo per tutto il territorio della provincia di Lucca.

L'allerta arancione - dalle 18.00 di domani (giovedì 15 marzo) alle 8.00 di venerdì 16 marzo - è indicata dal CFR anche alla voce reticolo idraulico principale per le zone S1, S2, S3, rispettivamente bacino del Serchio-Garfagnana-Lima, bacino del Serchio di Lucca e Serchio costa, mentre nelle altre zone del nostro territorio ( A4 - comuni della Piana e V - area versiliese) l'allerta è di livello giallo.

Le previsioni indicano precipitazioni dalla seconda parte della giornata di domani, giovedì, localmente anche a carattere di rovescio, in estensione dalle zone di nord-ovest verso il resto della Toscana. Dal tardo pomeriggio-sera possibilità anche di temporali. Le precipitazioni risulteranno più abbondanti sulle zone settentrionali, in particolare sui rilievi.

