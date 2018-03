Maltempo, isolata una frazione a Careggine

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 19 marzo 2018, 12:39

Pannelli di cartongesso, sedie, lavatrici e persino una vasca da bagno. Una vera discarica a cielo aperto scoperta da un cittadino di Gallicano che ha denunciato il triste spettacolo lungo le sponde del fiume Serchio in Garfagnana

lunedì, 19 marzo 2018, 12:25

E' stato avviato dal segretario generale dell'Appennino Settentrionale, l'ingegner Massimo Lucchesi, il procedimento per uniformare il P.A.I. del Serchio al P.G.R.A. (Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni) distrettuale in linea con l'attuale quadro delle competenze in materia di difesa del suolo in Toscana

domenica, 18 marzo 2018, 18:24

La fase due per Forza Italia è appena iniziata; dopo i festeggiamenti post –voto presso l’hotel Guinigi di Lucca che hanno visto la partecipazione di un grande numero di persone i neo eletti al Senato Massimo Mallegni e alla Camera Deborah Bergamini, si passa alla fase successiva che vedrà un...

domenica, 18 marzo 2018, 14:14

Domani nevicate nottetempo e nella prima mattinata fino a 500-600 metri in Appennino, in graduale attenuazione e cessazione dal pomeriggio; si prevedono accumuli al suolo fino a 10 cm a quote di collina, fino a 15-20 cm a quote di montagna sui settori appenninici settentrionali

sabato, 17 marzo 2018, 16:01

La sala operativa unificata della protezione civile regionale ha aggiornato il bollettino di valutazione delle criticità meteorologiche. Una nuova perturbazione, nella nottata, determinerà un peggioramento delle condizioni che, a partire dalla costa, si estenderanno a tutta la regione nella mattina di domenica 18 marzo

sabato, 17 marzo 2018, 11:45

L'invito a sfruttare l'indennizzo previsto arriva dal Senatore Massimo Mallegni, neo eletto tra le fila di Forza Italia ed il centro destra. Il tre volte sindaco di Pietrasanta sta portando avanti una battaglia contro la riforma della sanità toscana che ha tagliato i servizi, allungato le liste di attesa e peggiorato...