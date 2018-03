Maltempo, prolungato il codice giallo fino a domani

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 6 marzo 2018, 22:11

Sulla SP 10 per Arni strada chiusa, nei pressi della galleria del Cipollaio, a causa della caduta di alcuni massi. Attualmente chiuso il collegamento per raggiungere Stazzema. I tecnici della provincia di Lucca sono già sul posto da almeno tre ore per un sopralluogo e i primi interventi che si protrarranno fino...

martedì, 6 marzo 2018, 15:39

Si terrà domani, alle 12,30, in prefettura a Lucca l'incontro istituzionale richiesto dal presidente della provincia Luca Menesini sulla questione dei maestri elementari esclusi dalle graduatorie

martedì, 6 marzo 2018, 13:46

Dai dibattiti ai seminari, dagli incontri alle rassegne culturali, dai convegni alle mostre, dalle visite guidate ai presidi di sensibilizzazione. C'è veramente l'imbarazzo della scelta nel ricco programma di iniziative «Otto marzo e dintorni». Tutte le iniziative in Valle del Serchio

lunedì, 5 marzo 2018, 17:35

Ancora pioggia e temporali su tutta la Toscana per la giornata di domani. La sala operativa della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, martedì

lunedì, 5 marzo 2018, 17:33

"In 300 mila ci hanno votato: ripartiamo da qui." E' questo il commento di Fabio Barsanti, candidato alla Camera per CasaPound Italia, che si è attestata a livello nazionale poco sotto l'1 per cento

lunedì, 5 marzo 2018, 17:20

Revocato il decreto della prefettura che aveva limitato temporaneamente la circolazione dei mezzi pesanti (con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate) sulla sp 72 "Passo delle Radici"