Garfagnana



Maltempo, scatta l'allerta vento

martedì, 20 marzo 2018, 15:58

Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana - a causa di un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche previsto nella nottata - ha emesso un'allerta meteo di livello arancione (fase di attenzione) per rischio vento su tutta la Toscana e quindi nell'intero territorio della provincia di Lucca.

L'allerta arancio per vento forte di Grecale scatterà alle 00.00 di mercoledì fino alle 17.00 di mercoledì 21 marzo.

Inoltre è stato emesso un codice giallo per neve dalle ore 20 di stasera fino alle ore 6 di domani mattina per tutta la zona orientale della regione, dall'Appennino tosco-emiliano e Alto Mugello fino al grossetano.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere, in particolare in caso di forte vento, consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.