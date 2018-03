Garfagnana



Maltempo, scuole chiuse a Gallicano

giovedì, 1 marzo 2018, 19:07

Attività scolastica sospesa a scopo precauzionale anche nel comune di Gallicano a seguito delle criticità meteo previste per la giornata di domani (venerdì 2 marzo). A sancirlo un'ordinanza del sindaco David Saisi che ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e asilo nido Cipì.



"Considerato che l'intero territorio comunale continua ad essere interessato ad avverse condizioni atmosferiche - ha dichiarato il primo cittadino - con conseguenti sensibili disagi, si ritiene opportuno provvedere alla chiusura in via precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado anche per domani, in considerazione delle difficoltà per la circolazione stradale e delle necessità di prevenire rischi per la pubblica e privata incolumità".