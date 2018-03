Garfagnana



Mario Puglia vara un nuovo partito

lunedì, 12 marzo 2018, 08:57

Il sindaco di Vagli, Mario Puglia, annuncia la nascita di un nuovo partito, che si presenterà alle prossime elezioni. Lo ha fatto con un post su Facebook che, in poche ore, ha già registrato centinaia di adesioni e complimenti.



"Partito dei fatti e non parole" lo ha definito, provocatoriamente, il primo cittadino rifacendosi al motto che lo ha da sempre accompagnato nella sua azione amministrativa. Sul simbolo e la sigla, però, ancora tutto "work in progress" tanto che Puglia ha chiesto aiuto ai propri seguaci per ricevere alcune idee e spunti.



“Chiedo agli amici un suggerimento importante - ha scritto -. Sabato si sono presentati a Vagli Sotto una moltitudine di cittadini, provenienti addirittura da Siena, per la formazione del partito dei fatti e non parole. Oggi solita invasione di persone. Chiedo ispirazione per il simbolo e la sigla. Essenziale sia inserita la bandiera italiana".



Sulla composizione e sull'orientamento della lista, però, ancora tutto "top-secret": "Partito dei fatti e non delle parole - ha annunciato Puglia -. Ci presenteremo alle prossime elezioni e nel frattempo cambieremo il modo di amministrare partendo dalle criticità locali, provinciali e regionali. Espletate le formalità burocratiche davanti ad un notaio provvederemo ad aprire tre sedi del movimento, due nella provincia di Lucca ed una nella provincia di Massa Carrara".