Massi pericolanti, chiusa la provinciale del Passo delle Radici

giovedì, 8 marzo 2018, 10:29

Ancora disagi alla viabilità in Garfagnana. La provincia ha infatti chiuso al transito veicolare la sp n.72 del Passo delle Radici, poco prima dell'abitato di Castiglione Garfagnana. Il pericolo è rappresentato da due massi pericolanti che si trovano su un terreno privato.



Subito l'ente di Palazzo Ducale si è attivato con il comune per rintracciare il proprietario e procedere alla messa in sicurezza del versante in questione. Gli automobilisti sono dirottati sulle vicina via comunale che costituisce una sorta di by pass. Non ci sono quindi problemi per i mezzi di soccorso, mentre il transito è interdetto ai mezzi pesanti e ai bus del trasporto pubblico.