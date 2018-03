Mezzi pesanti, via libera al Passo delle Radici

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 5 marzo 2018, 17:35

Ancora pioggia e temporali su tutta la Toscana per la giornata di domani. La sala operativa della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, martedì

lunedì, 5 marzo 2018, 17:33

"In 300 mila ci hanno votato: ripartiamo da qui." E' questo il commento di Fabio Barsanti, candidato alla Camera per CasaPound Italia, che si è attestata a livello nazionale poco sotto l'1 per cento

lunedì, 5 marzo 2018, 16:35

Il sindaco di Camporgiano Francesco Pifferi commenta il risultato elettorale ottenuto da "Noi con l'Italia-Udc" durante le ultime elezioni politiche difendendo il dato raggiunto dalla lista nel suo comune dove ha raggiunto una delle percentuali più alte di tutta la Toscana

lunedì, 5 marzo 2018, 15:43

Soddisfazione per il risultato raggiunto in queste elezioni politiche anche da parte del segretario della Lega Nord Simone Simonini che ha però mosso dei seri dubbi su una possibile alleanza con il Movimento Cinque Stelle a livello locale

lunedì, 5 marzo 2018, 11:04

Sarà presentato giovedì 8 marzo alle 9,30 presso la sala Guazzelli a Gallicano il "Decalogo contro la violenza di genere". Elaborato dalle ragazze e dai ragazzi dell'Istituto Superiore d'Istruzione di Barga, rientra nel progetto legato al Premio "Essere Donna Oggi" nato nel comune della Garfagnana tre anni fa

lunedì, 5 marzo 2018, 10:53

Nel collegio 5 per il Senato, quello che comprende la nostra provincia, i risultati definitivi hanno premiato Massimo Mallegni che ha sfondato quota 116 mila voti, superando in maniera abbastanza netta i due principali contendenti, con Andrea Marcucci che è addirittura dietro a Sara Paglini del M5S