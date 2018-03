Pasqua 2018 e la nuova Via Crucis di Turritecava

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 25 marzo 2018, 22:19

La camera ardente è stata allestita in Migliano presso la sala Vladimiro Zucchi. I funerali si svolgeranno domani (lunedì 26 marzo) alle 15,30 presso la Chiesa Parrocchiale di Migliano

venerdì, 23 marzo 2018, 17:02

In Garfagnana 80/120 centimetri di neve, aperti tutti gli impianti e i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici. Per la viabilità: sabato in Garfagnana è previsto il passaggio del Rally del Ciocco. Per raggiungere le località di sci durante le prove occorre seguire gli itinerari alternativi, ma ci sono...

venerdì, 23 marzo 2018, 08:46

Mercoledì 21 marzo si è tenuto il consiglio comunale a Pieve Fosciana, che aveva all’ordine del giorno aspetti economici e finanziari. Ha introdotto l’o.d.g il sindaco Francesco Angelini ricordando che per motivi diversi l’amministrazione ha un bilancio in attivo di oltre 300 mila euro, solo in parte utilizzabili nel corso...

giovedì, 22 marzo 2018, 18:07

Il comune di Careggine chiude il bilancio rilevando una diminuzione dell'8 per cento della tassa sui rifiuti e confermando l'esenzione del pagamento dell'addizionale comunale Irpef anche per il 2018. Previsti interventi per 2 milioni di euro in opere pubbliche

giovedì, 22 marzo 2018, 15:38

Si intitola “L’emozione del rally”, racconta, attraverso splendide immagini, la passione e il talento di Massimo Bettiol, uno dei fotoreporter più quotati a livello internazionale. La mostra è stata inaugurata ieri, attirando un folto pubblico di appassionati

giovedì, 22 marzo 2018, 14:56

Rivitalizzare il territorio, dare vita a sinergie inedite per un turismo sostenibile e consapevole e creare nuove opportunità di lavoro, così da generare anche una positiva ricaduta economica. Sono questi gli obiettivi del progetto ViViMed