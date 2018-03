Garfagnana



Pasqua e Pasquetta con sole e neve

venerdì, 30 marzo 2018, 18:16

Saranno una Pasqua e Pasquetta con il sole e la neve. C'è grande soddisfazione in tutte le località della montagna toscana, con il meteo che annuncia belle giornate di sole, soprattutto per domenica 1 aprile e per lunedì 2. La neve in pista non manca e molte stazioni hanno già annunciato il proseguimento della stagione fino a domenica 8 aprile e anche oltre, se il meteo lo consentirà.

Il Bollettino

Abetone: altezza neve cm 130/300, impianti aperti 16/17. Aperti gli snowpark.

Confemata l'apertura fino all'8 aprile, aperture successive saranno decise in base al meteo. Info: multipassabetone.it

Amiata: altezza neve cm 80/220, impianti aperti 5/8. Sono aperte le seggiovie e le sciovie Jolly, Crocicchio e Asso di fiori. Domenica e lunedì navetta Rifugio Cantore /Vetta). Aperto e battuto un itinerario per lo sci nordico, gli altri tre sono a disposizione degli escursionisti. Info: amiataneve.it

Cutigliano/Doganaccia: altezza neve cm. 150/200, impianti aperti 4/4. Sabato e domenica meteo permettendo confermato lo sci in notturna. Confermata anche l'apertura tutti i giorni fino all'8 aprile. Poi in base al meteo.

Info: www.doganaccia2000.it

Garfagnana: altezza neve cm 80/120, impianti aperti 6/6 a Careggine e al Casone di Profecchia. Aperti i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici.

Zeri: altezza neve 60/120, impianti aperti 3/3. Gli impianti saranno aperti fino al 3 aprile e poi nei week end successivi meteo permettendo.

Gli appuntamenti

All'Abetone in Val di Luce il 31 marzo Trofeo Mirko Mori, gara di solidarietà a favore dell'ospedale di Kinshasa, in Congo. Alle ore 20 Ciaspolata in notturna.

Domenica 1 aprile sulle piste dell'Ovovia Miniabetonissimo e la sera Full moon party, aperitivo in quota all'Ovovia con discesa notturna.

A Zeri la domenica di Pasqua assaggi gastronomici lungo le piste. Protagonista l'agnello di Zeri e altre specialità della Lunigiana.

In Garfagnana al Casone di Profecchia pranzo di Pasqua e merenda di Pasquetta.

Alla Doganaccia pranzo di Pasqua alla Bicocca e poi lunedì 2 aprile trofeo Cosimo Mazzi, gara di solidarietà in collaborazione con le associazioni Girotondo per il Meyer e Fondazione MartaCappelli onlus.

Promozioni: anche sabato 31 marzo, nell'ambito della settimana per Universitari, all'Abetone skipass giornalieri Multipass (da ritirare presso l'ufficio centrale in piazza di Abetone presentando la tessera universitaria) a € 26 anzichè € 39.