Pasqua e pasquetta sulla neve al Casone con tanto di... merenda

lunedì, 26 marzo 2018, 14:39

Nella serata di giovedì 29 marzo si svolge a Castiglione Garfagnana la Processione dei Crocioni. Una tradizione plurisecolare, una Via Crucis molto particolare in cui la parte del Cristo è svolta da una persona anonima, che volontariamente si pone nella lista di attesa

lunedì, 26 marzo 2018, 13:06

Una tragedia si è consumata questa mattina in località Canipaia a Minucciano. Un uomo, Sauro Tognoli, di 65 anni, è stato trovato privo di vita su una piccola stradina vicino ad un bosco mentre aspettava l'autobus per andare a lavoro.

lunedì, 26 marzo 2018, 11:13

Sabato, nella sala riunioni della Croce Verde di Viareggio, si è svolta l’assemblea provinciale dell’Associazione nazionale pensionati della Cia Toscana Nord. Dopo vent’anni Renzo Luporini ha lasciato la presidenza nelle mani di Giovanna Landi che è stata eletta alla guida dei pensionati Cia

domenica, 25 marzo 2018, 22:19

La camera ardente è stata allestita in Migliano presso la sala Vladimiro Zucchi. I funerali si svolgeranno domani (lunedì 26 marzo) alle 15,30 presso la Chiesa Parrocchiale di Migliano

domenica, 25 marzo 2018, 18:54

La piccola ma operosa comunità di Turritecava, frazione del comune di Gallicano, continua a sorprendere anche per la Santa Pasqua 2018. La Via Crucis di quest’anno sarà caratterizzata da una grossa novità, la realizzazione di un percorso interno al borgo con quattordici “stazioni” costituite da una croce in legno con...

venerdì, 23 marzo 2018, 17:02

In Garfagnana 80/120 centimetri di neve, aperti tutti gli impianti e i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici. Per la viabilità: sabato in Garfagnana è previsto il passaggio del Rally del Ciocco. Per raggiungere le località di sci durante le prove occorre seguire gli itinerari alternativi, ma ci sono...