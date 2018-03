Garfagnana



Pasqua sulla neve, aperti tutti gli impianti sciistici in Garfagnana

venerdì, 23 marzo 2018, 17:02

Pasqua si avvicina, la primavera è iniziata e le montagne toscane sono piene di neve, dall'Amiata alla Lunigiana. Nei giorni scorsi ci sono state nevicate abbondanti, con accumuli anche oltre il mezzo metro.

Tutte le stazioni confermano l'apertura durante le vacanze di Pasqua e oltre, ma anche il fine settimana che si avvicina è tra quelli da non perdere, con sole, giornate lunghe e tanta neve in pista.

Sono le caratteristiche dello sci di primavera, che quest'anno si annuncia davvero super.

Il Bollettino

Abetone: altezza neve cm 150/300, impianti aperti 16/17. Aperti gli snowpark.

Info: multipassabetone.it

Amiata: altezza neve cm 90/230. Impianti aperti 5/8. Sono aperte le seggiovie e le sciovie Jolly, Crocicchio e Asso di fiori. Domenica navetta rifugio Cantore/Vetta. Aperto e battuto un itinerario per lo sci nordico, gli altri tre sono perfettamente innevati e a disposizione degli escursionisti. Info: amiataneve.it

Cutigliano/Doganaccia: altezza neve cm. 150/200, impianti aperti 4/4. Sabato confermato lo sci in notturna. Confermata anche l'apertura tutti i giorni fino all'8 aprile. Poi la stagione proseguirà in base al meteo. Info: doganaccia2000.it

Garfagnana: altezza neve cm 80/120, impianti aperti 6/6. Aperti tutti i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici. Per la viabilità: sabato in Garfagnana è previsto il passaggio del Rally del Ciocco. Per raggiungere le località di sci durante le prove occorre seguire gli itinerari alternativi, ma ci sono numerose finestre senza il passaggio delle autovetture impegnate nel rally, in cui sarà agibile la viabilità normale.

Zeri: altezza neve 60/120, impianti aperti 3/3 anche nel fine settimana fino al 2 aprile.

Gli appuntamenti

Domani all'Abetone ultima giornata delle Finali internazionali del Pinocchio sugli sci. Ma oltre l'agonismo, sarà un week end con tantissimi eventi: in Val di Luce sabato 24 si svolgerà la gara “Come sciavamo” riservata a concorrenti con attrezzatura e abbigliamento ante 1979; sabato 24 e domenica 25 ci sarà poi la tappa conclusiva del Vertical Winter Tour 2018, con musica, animazione e prove di attrezzatura a ingresso gratuito; domenica 25 marzo Alba in Quota, prime sciate al sorgere del sole utilizzando le seggiovie Passo d'Annibale e Tre Potenze; sempre sabato 24 e domenica 25 marzo Nitro for girls, uno snowboard camp per sole donne. E poi ancora tanti altri appuntamenti: sabato 24 la cena alla Baita Pulicchio, sabato e domenica sempre alla Baita Pulicchio Grill and Music all'ora di pranzo. E per concludere la Cena e fiaccolata di solidarietà sabato 24 al Rifigio Selletta, per finanziare l'acquisto di tre defibrillatori per il Comune di Abetone Cutigliano.