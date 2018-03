Passo delle Radici, divieto di circolazione per i mezzi pesanti

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 2 marzo 2018, 16:28

Finisce una intensa settimana di freddo anche sulla montagna toscana. Le precipitazioni nevose sono state dovunque intense. I venti caldi hanno portato oggi (2 marzo) un rialzo delle temperature, ma la neve sulle piste è dovunque abbondante.

venerdì, 2 marzo 2018, 10:46

Disagi limitati in Garfagnana e Mediavalle per la neve grazie al lavoro intenso di operatori e volontari che hanno garantito la viabilità lungo le strade. Adesso la valle si prepara per la pioggia e per il freddo previsti nelle prossime ore

giovedì, 1 marzo 2018, 19:58

Alessia Lombardi, candidata alla Camera Collegio Plurinominale Toscana 1, fa il suo ultimo appello al voto a tre giorni esatti dalle elezioni politiche del 4 marzo

giovedì, 1 marzo 2018, 19:07

Attività scolastica sospesa a scopo precauzionale anche nel comune di Gallicano a seguito delle criticità meteo previste per la giornata di domani (venerdì 2 marzo). A sancirlo un'ordinanza del sindaco David Saisi che ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e asilo nido Cipì

giovedì, 1 marzo 2018, 16:46

Cub Trasporti denuncia i disagi vissuti oggi dagli utenti del trasporto pubblico locale a Lucca e in Valle del Serchio dovuti, non solo al maltempo, ma anche alla mancanza di un'attrezzatura adeguata dei mezzi

giovedì, 1 marzo 2018, 14:57

Confermato il codice arancione per neve fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 1 marzo, per le zone appenniniche settentrionali, mentre quello giallo, sempre per neve, è esteso fino alla mezzanotte di domani, venerdì 2 marzo, sulla dorsale appenninica e nei fondovalle di Lunigiana, Garfagnana e Alto Mugello