Garfagnana



Piano integrato per l'occupazione, centro per l'impiego preso d'assalto

giovedì, 8 marzo 2018, 17:47

di andrea cosimini

Un vero e proprio assalto. C'era da aspettarselo. Nonostante questo, in molti centri per l'impiego è stato il caos. Non in Valle del Serchio, però, dove gli operatori si sono distinti nella gestione del notevole afflusso di disoccupati che da tre giorni ormai, ovvero dall'uscita del bando, intasano le sale d'attesa dei centri di Castelnuovo e Fornaci di Barga.



Tutti in coda per il famigerato "Piano integrato per l'occupazione". Il piano, rivolto a tutti i disoccupati iscritti da oltre un anno nelle liste del centro per l'impiego, che prevede, oltre ad un'indennità di 500 euro mensili per un massimo di sei mesi, anche un percorso di assistenza alla ricollocazione tramite l'assegnazione di un consulente e un notevole incentivo per i datori di lavoro e per le imprese, da 1.000 a 8.000 euro, a seconda della tipologia contrattuale e dell'orario di lavoro oggetto dell'assunzione.



Al centro per l'impiego della Valle del Serchio sono stati più di 500 i disoccupati che in tre giorni si sono presentati allo sportello. Un'affluenza enorme dovuta anche, se non soprattutto, alle modalità stesse del bando. Un bando ad esaurimento risorse, senza selezioni o graduatorie, che prevede nella sola regione Toscana uno stanziamento di 30 milioni di euro, suddivisi in diversa percentuale per le zone svantaggiate e per le zone non svantaggiate (tra cui rientra la Valle del Serchio). In quest'ultimo caso si parla di 9 milioni di euro complessivi.



Ore di fuoco soprattutto per gli operatori che però sono riusciti a gestire, almeno in Valle del Serchio, le innumerevoli richieste senza creare particolari disagi per l'utenza. In coda, ad aspettare, molti disoccupati di mezza età, tanti stranieri (tra cui molti richiedenti asilo) e, caso curioso, pochi giovani nonostante in Italia la percentuale di disoccupati risulti particolarmente elevata per questa fascia d'età.



Tra gli utenti in fila anche Mauro, 58 anni, di Bagni di Lucca, che, dopo aver lavorato per 24 anni in un'azienda edile della zona come lavoratore specializzato, si è ritrovato disoccupato quattro anni fa a seguito del licenziamento di 94 dipendenti (compreso lui). "E' stato un duro colpo per me e per i miei colleghi - spiega Mauro - perché dalla mattina alla sera ci siamo ritrovati senza un impiego. Nel mio caso a 54 anni, con una famiglia a carico, e con ancora otto anni di contributi da versare per arrivare alla pensione. Nel mio settore avevo sviluppato particolari competenze. Nonostante questo, per il mercato, o ero troppo avanti con l'età o costavo troppo. Per cui mi sono ridotto a fare umili lavoretti, giusto per non stare fermo, ma sempre ampiamente sotto-pagati rispetto a quanto prendevo in azienda. Ho dovuto subire l'umiliazione di tornare a vivere con i miei genitori, alla mia età, e dopo aver lavorato duro per crescere mio figlio e farlo studiare".



Ecco perché, anche per lui, il piano integrato per l'occupazione ha rappresentato fin da subito uno spiraglio di speranza: "Per caso - conclude - martedì un amico mi ha detto che era uscito questo bando. Tramite il passaparola, quindi, sono venuto a conoscenza della sua esistenza. Mi sono subito rivolto al centro per l'impiego dove ho trovato grande disponibilità da parte degli operatori. La mia speranza è di riuscire finalmente a trovare un lavoro, se non come prima, se non altro capace di farmi maturare quei contributi che mi mancano per la pensione. Insomma, la speranza di un reintegro dignitoso".



Poi c'è Andrea, 36 anni, di Coreglia, che invece appartiene a quelle categorie protette che forse, più di altri, fanno fatica a reinserirsi nel mercato del lavoro. "Ho lavorato 15 anni, nel settore della ristorazione e del cartario, poi ho avuto un brutto incidente che mi ha fatto rientrare nelle categorie protette. Per me è stato come capitare all'interno di un "buco nero". Tantissime le domande che ho fatto, aderendo ad alcuni progetti grazie proprio al centro per l'impiego, ma ancora sono qui con la speranza di trovare un posto di lavoro. Anche nel mio caso il passaparola è stato decisivo per venire a conoscenza del piano integrato per l'occupazione. per me non è tanto importante l'indennità, quanto rendermi finalmente attivo con un impiego".



Infine c'è Federico, 22 anni, di Diecimo, che tramite questo bando spera finalmente di trovare un lavoro stabile. "Ho fatto la scuola di meccanico - racconta - e, tramite un percorso fatto all'interno del centro per l'impiego, sono riuscito a specializzarmi nel settore cartario lavorando, per quattro mesi, all'interno di un'azienda di Porcari. Da più di un anno risulto iscritto come disoccupato al CpI e, tramite il sito della regione, sono venuto a conoscenza di questo nuovo bando. Dal piano integrato per l'occupazione, sinceramente, mi auguro finalmente di trovare un lavoro stabile".



Essendo un bando ad esaurimento risorse, quanto prima ci si iscrive, meno rischio si corre di rimanere fuori. L'appello, per tutti i disoccupati iscritti da più di un anno al centro per l'impiego, è quindi quello di affrettarsi e rivolgersi al centro di Castelnuovo o di Fornaci dal lunedì al venerdì mattina, dalle 9 alle 12.30, e il martedì e il giovedì, anche nel pomeriggio, dalle 15 alle 17.