Pieve Fosciana è il comune della Valle del Serchio con meno case "vuote"

giovedì, 15 marzo 2018, 09:36

Porcari è il comune della provincia di Lucca con la percentuale più bassa di case "vuote" (540 immobili, 14% del totale), seguito da Altopascio (966, 15%) e Montecarlo (339, 17%). È quanto emerge da un'analisi di Solo Affitti, rete immobiliare specializzata nella locazione con 300 agenzie, illustrata in occasione dell'apertura della nuova agenzia di viale Castruccio Castracani, 313 a Lucca.

Secondo Solo Affitti, che propone di sostenere il mercato locativo valorizzando gli immobili non occupati, tra i comuni lucchesi con la percentuale minore di case vuote ci sono anche Massarosa (1990 19% del totale), Pieve Fosciana (278, 25%) e Lucca (11.095, 23%). Tra i comuni, invece, con la percentuale maggiore di case vuote ci sono Giuncugnano (548 immobili, 74%), Vergemoli (434, 70%), e Sillano (580, 66%).

"Prendere in affitto un bilocale in città – afferma Valentina Cupido, responsabile clienti della nuova agenzia Solo Affitti di Lucca – comporta un esborso mensile che oscilla tra i 250 euro in periferia e i 700 euro del centro storico. La spesa può lievitare di 50-100 euro al mese per i trilocali e arriva attorno ai 650/1000 euro per un quadrilocale in centro. I canoni mensili degli appartamenti con 5 stanze variano dai 550-800 euro in periferia agli 800-1500 euro in centro".

In Toscana, dove un'abitazione su cinque è vuota (20,07% per 385.053 immobili non occupati), è Grosseto è la provincia con più case non occupate (1° posto con il 35,34% e 53.361 immobili vuoti), seguita da Massa Carrara (2° posto con il 29,64% e 35.708 abitazioni vuote) e Lucca (3° posto con il 26,51% e 57.555 case vuote). Molte le abitazioni non occupate anche in provincia di Livorno (4° posto regionale con il 25,12% e 48.953 case vuote), Siena (5° posto con il 21,47% e 31.126 case vuote), Arezzo (6° posto con il 20,64% e 36.044 case vuote) e Pistoia (7° posto con il 20,49% e 29.961 case vuote). Sono meno le abitazioni non occupate a Pisa (8° posto regionale con il 16,16% e 32.591 case vuote), Prato (9° posto con il 12,36% e 13.479 case) e Firenze (ultimo posto con il 10,09% e 46.275 case).

In Italia sono oltre 7 milioni e 38 mila le case non occupate (22,5% del totale) con una presenza maggiore in regioni del Sud come Calabria (2° posto nazionale con il 38,7% e 481.741 case), Molise (3° con il 36,9% e 73.524 case) e Abruzzo (4° con il 32,7% e 250.038) per effetto dell'emigrazione. Il trend è sviluppato anche in Valle d'Aosta (1° posto in Italia con il 50% per 58.731 immobili) e Trentino Alto Adige (9° con il 27,2% e 156.771) dove abbondano le case di villeggiatura.

La nuova agenzia Solo Affitti di Lucca va ad aggiungersi alle 20 presenti in Toscana: 10 a Firenze, 4 Livorno, 3 Arezzo, 1 ciascuna a Grosseto, Pisa e Siena. L'agenzia di via Castruccio Castracani, 313 è aperta dal lunedì al venerdì (9.00-12.30 e 15.30-19.30) e il sabato dalle 9.00 alle 12.30.

Comuni della provincia di Lucca con la quota minore di abitazioni non occupate

Pos. Comune N° immobili vuoti % sul totale 1 Porcari 540 14% 2 Altopascio 966 15% 3 Montecarlo 339 17% 4 Massarosa 1990 19% 5 Pieve Fosciana 278,5 22% 6 Lucca 11095 23% 7 Barga 1368 25% 8 Borgo a Mozzano 1065 27% 9 Capannori 6403 27% 10 Camporgiano 357 28%

Rielaborazione Solo Affitti su dati Istat

Canoni di locazione a Lucca

Zona Mono Bilo Trilo 4 vani 5 vani e oltre Terratetti Centro Storico € 400-600 € 500 - 700 € 600 - 800 € 650 - 1000 € 800 - 1500 N.D. Circonvallazione € 350 - 550 € 450 - 650 € 550 - 750 € 600 - 900 € 750 - 1350 € 700 – 2500 Prima Periferia € 250 - 450 € 300 - 550 € 400 - 700 € 450 – 750 € 500 - 850 € 600 - 1800 Seconda Periferia N.D. € 250 - 500 € 400 – 600 € 500 - 700 € 550 - 800 € 800 /+3000

Fonte Solo Affitti

