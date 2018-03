Garfagnana



Pifferi: "Noi con l'Italia: a Camporgiano una delle percentuali più alte della Toscana"

lunedì, 5 marzo 2018, 16:35

di andrea cosimini

Nonostante il dato negativo nazionale, Francesco Pifferi, candidato per la lista "Noi con l'Italia-Udc" (coalizione di centro-destra) nel collegio plurinominale della Camera, difende il risultato raggiunto nel suo comune durante le ultime elezioni politiche. La percentuale raggiunta dal suo partito a Camporgiano, infatti, è stata nettamente una delle più alte di tutta la Toscana. Tanto che la lista della coalizione di centro-destra ha saputo giocarsela quasi alla pari sul territorio con il M5S, il Pd e la Lega Nord.



"A Camporgiano - rivendica Pifferi - l'Udc ha ottenuto uno dei migliori risultati di tutta la Toscana. E' stata infatti raggiunta una percentuale del 17 per cento che risulta un successo se paragonata a quella raggiunta a Lucca e in altre province della nostra regione. A Lucca si è fermata all'1 per cento, ad Arezzo allo 0,8, mentre altre province allo 0,4. Nel nostro comune l'affluenza è stata notevole e il voto molto distribuito. Noi con l'Italia è riuscita ad imporsi in due seggi su cinque, ovvero nel capoluogo e al seggio di Casatico-Vitoio-Puglianella, competendo con il M5S, il Pd e la Lega".



"Certamente - spiega il candidato - la mia analisi del voto è relativa alle cose su cui potevo incidere. C'è chi ha interpretato meglio il malcontento che si respira nel nostro paese e l'ondata di cambiamento ha travolto anche la nostra valle senza che i singoli potessero fermarla. Personalmente non ho mai apprezzato i partiti di governo che sottovalutano il malcontento di famiglie e imprese scrivendo che invece tutto va bene. Da sindaco, mi sento molto vicino a certe realtà".



"In Valle del Serchio - conclude Pifferi - purtroppo esistono grossi problemi legati alla sanità, al trasporto e al lavoro. Mi auguro che chi si è presentato a queste elezioni rispetti davvero quanto ha annunciato nel suo programma elettorale".