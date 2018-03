Garfagnana : gallicano



Presentato "Abitabilita", un progetto per l'autonomia abitativa

sabato, 10 marzo 2018, 18:23

Ieri, alle 15.30 presso i locali della ex-scuola a Ponte di Campia, Gallicano si è tenuto il convegno “Fai la casa giusta. Il progetto Abitabilita tra empowerment e autonomia” organizzato dall’Associazione Filo d’Arianna con il patrocinio del comune di Gallicano e dell’Unione dei Comuni Garfagnana.

L’iniziativa è stata l’occasione per raccontare il percorso intrapreso da alcuni anni dall’Associazione per sviluppare un progetto in risposta al bisogni di soggetti in condizione di svantaggio, di realizzare la propria indipendenza abitativa. Durante il pomeriggio Elisa Nannini, progettista dell’Associazione e Denise Pagano, psicologa, hanno descritto il progetto e le tappe fatte dal Filo d’Arianna, presentando in particolare il percorso di preparazione all’autonomia abitativa frequentato da circa 9 persone, che nel 2016 ha portato all’avvio di una co-abitazione di tre donne , in un appartamento a Gallicano. Abitabilita intende creare consapevolezza sul tema dell’autonomia abitativa, ricercare soluzioni specifiche, attivare reti solidali per garantire la sostenibilità delle co-abitazioni avviate, nell’ ottica di un nuovo welfare di Comunità.

L’autore del libro “Empowerment. Per un sistema socio economico parallelo” Marco Cervioni , presente all’incontro, ha sottolineato come il progetto Abitabilita sia un ottimo esempio della necessità di un’ attivazione delle persone nella ricerca di soluzioni a problematiche sociali, a cui il welfare tradizionale non riesce più a dare risposte concrete.

“Il tema dell’abitare è un tema oggi di forte importanza che richiede la ricerca di soluzioni nuove, durature nel tempo” ha detto l’Assessore Serena Da Prato presente al convegno, che ha anche annunciato il sostegno da parte della Fiaccolata al progetto Abitabilita.

La Presidente del Filo d’Arianna Maria Stella Pieroni ha fatto un breve riassunto dell’impegno e delle attività svolte dall’Associazione sul territorio in collaborazione con le istituzioni, con UFSMA e con il Servizio Sociale Media Valle del Serchio e Garfagnana . La presidente Pieroni ha ricordato anche l’impegno a livello regionale che l’Associazione svolge partecipando al DIPOI per conto del Coordinamento Toscano delle Associazione per la Salute Mentale, per poi diffondere sul territorio gli stati di avanzamento delle opportunità legate alla Legge sul “Dopo di Noi”. Il convegno si è concluso con un piccolo buffet con prodotti da forno locali.

Si ricorda che il progetto Abitabilita è anche uno dei progetti destinatari dell’iniziativa Sosteniamo le Passioni avviata in questi giorni da Conad Gallicano.

Per informazioni sul progetto: filoarianna@gmail.com , 338.3709616 . Facebook : Progetto Abitabilita