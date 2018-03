Garfagnana



Puglia: "Sinistra e destra obsolete, nel mio partito niente tessere"

lunedì, 12 marzo 2018, 13:52

di andrea cosimini

Che il sindaco vaglino avesse intenzione di giocare un ruolo da protagonista nelle prossime elezioni amministrative in Valle del Serchio era indubbio. D'altronde, già nel giugno scorso, sulle colonne di questo giornale, Mario Puglia scoprì in anteprima le carte rivelando apertamente a tutti la propria volontà di candidarsi a sindaco di Castelnuovo di Garfagnana nel 2019 (leggi qui).



Le reazioni, alla notizia, furono allora plebiscitarie. La candidatura, infatti, era sembrata a tutti credibile visto che il primo cittadino di Vagli stava andando incontro al terzo, ed ultimo, mandato e si trovava costretto ad interrompere l'esperienza quindicennale alla guida del suo comune. Il successo amministrativo conseguito a Vagli negli ultimi anni, così come la pubblicità ottenuta a seguito dei suoi innumerevoli processi, hanno poi fatto il resto creando attorno a questo personaggio un forte consenso politico.



Se all'inizio si poteva parlare, tutto sommato, di "indiscrezioni", solo per metà confermate da un tiepido "non lo escludo", da ieri la notizia è diventata ufficiale a tutti gli effetti. Sulla sua pagina Facebook, canale privilegiato dal sindaco per la comunicazione con i suoi "seguaci", Puglia ha infatti confermato la nascita di un nuovo partito, ancora orfano però di nome e simbolo, che si presenterà alle prossime elezioni amministrative.



"Non sarà né un partito di destra né di sinistra - ha spiegato il sindaco - perché le ritengono entrambe obsolete. Sarà piuttosto un partito civico, composto da gente locale, senza alcuna tessera politica in tasca. Ci presenteremo in ogni comune con la nostra lista. A Castelnuovo, così come a Camporgiano, a Minucciano e oltre. Sarà un partito del "fare". Il nostro obiettivo è infatti quello di riportare al centro determinati temi in Valle del Serchio come il lavoro e la sanità".



"Non mi aspettavo - ha dichiarato Puglia - tutto questo interesse intorno al partito. In tanti, anche da fuori regione, si sono presentati a Vagli per la sua formazione. Mi è stata offerta una sede a Viareggio ed ho ricevuto persino telefonate da Roma. Sarà un progetto politico di lungo respiro che, sono sicuro, porterà due candidati alla regione".



Intanto, su Facebook, è partito il "toto-nome". Tra i più gettonati, al momento, "Partito Civico" o "Partito del Popolo". Mentre sul simbolo l'unica certezza, per adesso, è la presenza della bandiera italiana che campeggerà nel logo.



Staremo a vedere. Certo è che la notizia della nascita di un partito con a capo Puglia ha smosso un po' le acque, per ora stagne, della prossima campagna elettorale in Valle del Serchio. Le elezioni amministrative del 2019, infatti, potrebbero riservare sorprese visti i tanti comuni chiamati al voto e visti, soprattutto, i risultati delle ultime elezioni politiche.



In Valle del Serchio, nello specifico, le elezioni si terranno il prossimo anno nei seguenti comuni: Castelnuovo di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Borgo a Mozzano, Barga, Fosciandora, Gallicano, Molazzana, Careggine, Camporgiano, Vagli Sotto, Minucciano, San Romano in Garfagnana, Villa Collemandina, Castiglione di Garfagnana e Pescaglia.