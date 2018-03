Garfagnana



Puppa: "A Careggine niente addizionale Irpef anche per il 2018"

giovedì, 22 marzo 2018, 18:07

di andrea cosimini

Un piccolo grande primato. Careggine è rimasto infatti l'unico comune in provincia di Lucca (e uno dei pochi in Italia) a non far pagare ai propri cittadini l'addizionale comunale Irpef. Come? Grazie ad oculate manovre di bilancio dell'amministrazione, guidata dal sindaco Mario Puppa, che hanno permesso anche quest'anno di lasciare nelle tasche delle famiglie circa 40 mila euro.



Non poteva aprirsi in modo migliore il 2018 per i careggini che, in tempi di crisi, continueranno ad essere esentati dal pagamento di un'imposta mai applicata nel comune dall'anno della sua istituzione. Ad annunciarlo, con un pizzico d'orgoglio, lo stesso primo cittadino che sottolinea come questa misura vada nella direzione di una perequazione tributaria a favore delle zone montane.



"E' una scelta che va nella direzione di far sopravvivere i comuni montani - spiega Puppa - cercando di "compensare" i costi aggiuntivi dei servizi (dal riscaldamento ai trasporti) che hanno le famiglie che vivono in montagna. A tal proposito voglio ricordare anche che, per il 2018, il comune ridurrà dell'8 per cento pure la tassa sull'immondizia. Un altro piccolo segnale che fa capire come le imposte siano abbastanza favorevoli a Careggine. L'idea è di continuare su questa strada con una concezione di gestione di bilancio che guardi alla comunità piuttosto che all'interesse di realizzare delle opere".



"Il concetto di perequazione tributaria in favore delle zone montane - sottolinea il sindaco - dovrebbe portarlo avanti lo stato. Noi cerchiamo comunque di farlo nel nostro piccolo. Credo che specialmente le piccole botteghe di paese andrebbero agevolate, non solo sotto il profilo economico, ma anche da un punto di vista burocratico. Spesso parliamo di persone che portano avanti attività, senza nemmeno un ritorno economico, ma per tradizione di famiglia e attaccamento al territorio. Al di là di sporadici finanziamenti, ci vorrebbero invece misure strutturali in loro sostegno".



Mario Puppa ha poi spiegato come la sua amministrazione sia riuscita a non applicare anche per quest'anno l'addizionale comunale Irpef a differenza degli altri comuni: "Lo abbiamo fatto - dichiara - grazie soprattutto ai diversi interventi fatti in questi anni che ci hanno portato ad una gestione oculata delle entrate: dall'energia alla vendita dei boschi, fino alla gestione dei beni. Merito anche del nostro personale, risicato ma valido, che ci ha permesso di avere un bilancio virtuoso".



Oltre alle misure fiscali, infine, il comune di Careggine si appresta ad un 2018 ricco di interventi grazie ai numerosi finanziamenti ottenuti. "Abbiamo chiuso il bilancio a fine anno - conclude Puppa - con 2 milioni circa di finanziamenti già stanziati per opere pubbliche con interventi previsti ad Isola Santa, nel centro storico di Careggine, a Capricchia (dove verrà realizzato un rifugio) e sulle strade forestali. Siamo insomma contenti e soddisfatti perché chiudiamo il mandato con il botto".