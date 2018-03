Garfagnana



Riaperta la strada per Arni dopo lo smottamento

mercoledì, 7 marzo 2018, 16:17

E' stata riaperta alle 13 la strada provinciale n.10 di Arni. In meno di 24 ore i tecnici e gli addetti della provincia di Lucca sono riusciti a bonificare e mettere in sicurezza la zona tra la località 'Tre Fiumi' e la galleria del Cipollaio, dove nel pomeriggio di ieri si era verificata la caduta di alcuni massi. Le opere di verifica e messa in sicurezza continueranno anche domani.



La zona del versante dove sono scivolati i massi è stata bonificata, ma gli interventi di verifica dovranno riguardare anche le altre fasce del versante. I rocciatori, infatti, saranno impegnati anche domani per continuare a mettere in sicurezza l'area. Anche per questo saranno presenti dei movieri che regoleranno il transito sulla sp 10 di Arni con brevi interruzioni alla circolazione in caso di necessità.



Con la viabilità aperta sulla sp 10 di Arni la provincia raccomanda comunque agli automobilisti la massima prudenza a causa delle avverse condizioni meteo.