Garfagnana



Riapre la pedana di tiro della forma: ad Orzaglia torna l’antica tradizione

venerdì, 30 marzo 2018, 10:57

di simone pierotti

Il tiro della forma è uno degli sport popolari più tradizionali e storici della Garfagnana: negli ultimi 20 anni si è un po' persa la sua diffusione e la sua pratica a causa della mancanza di spazi idonei. Sono tuttavia diversi gli appassionati che si sono cimentati in questa disciplina in occasione di manifestazioni locali, con gare organizzate su asfalto, in diverse località, per esempio Castiglione, Careggine, San Romano, anche Castelnuovo. Mancava da diverso tempo, invece, una pista, una pedana riservata al tiro alla forma, come nel passato.

Da domani, sabato 31 marzo, riaprirà la pista di tiro della forma di Orzaglia, nel comune di San Romano in Garfagnana, uno spazio che gli appassionati ricordano con affetto. E’ stata ripristinata la pista e, grazie all’Osteria “Le Verrucole”, sarà attivo un servizio bar – ristoro. L’apertura stagionale è prevista alle 13 fino alle 20.