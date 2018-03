Garfagnana : gallicano



Saisi: "Rischio in caso di piena, le autorità intervengano"

martedì, 13 marzo 2018, 19:17

di andrea cosimini

E' un accorato allarme quello lanciato dal primo cittadino di Gallicano David Saisi, rivolto alla regione e all'autorità di bacino, perché intervengano al più presto sulle sponde del fiume Serchio. La mancata regimazione del fiume infatti avrebbe portato, negli anni, all'erosione delle sponde con il rischio concreto, in caso di una forte piena, per le attività limitrofe.



"E' un problema che va avanti già da un po' - ha commentato Saisi -. Abbiamo sensibilizzato le autorità competenti perché intervengano al più presto sulla sponda del fiume, ma stiamo ancora aspettando che la regione e l'autorità di bacino si attivino. Non essendo stato regimato il fiume da anni, l'acqua, battendo sulle sponde, ha causato un'erosione. Se venisse una piena importante, sarebbero a rischio alcune attività della zona. Dal laghetto per la pesca sportiva "Tre Canali", al lago "La Pania", fino alle altre attività presenti nella zona, compreso il campo sportivo. Campo sportivo, peraltro, sul quale abbiamo ottenuto un importante finanziamento per il suo adeguamento".



"Abbiamo fatto alcuni incontri e inviato lettere al riguardo - ha concluso Saisi - ma ancora invochiamo interventi urgenti. Intanto, però, si avvicina la data fissata con le autorità per discutere finalmente del problema".