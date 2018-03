Garfagnana



Simonini (Lega): "Disservizi postali, scarso interesse da parte dei sindaci della valle"

giovedì, 15 marzo 2018, 15:04

Negli ultimi mesi in molti paesi montani della Mediavalle e Garfagnana ci sono state molte mancanze nel recapito della posta e delle bollette in scadenza. A farsi carico del problema è il consigliere provinciale nonché segretario della Lega Simone Simonini.

"Sono stato contattato - dichiara - da molti cittadini che hanno lamentato il problema nella ricezione della posta, dove nella migliore delle ipotesi mi hanno parlato di bollette arrivate ma già scadute, e in molti casi addirittura mai arrivate. Mi sono interessato, telefonando costantemente al centro smistamento di Piano di Coreglia per una verifica sulla continuità del servizio e per chiedere spiegazioni sulle mancanze, ma purtroppo il telefono è risultato sempre staccato".

"Il problema ormai è noto - prosegue Simonini -, tant'è che già oltre un anno fa segnalai questo disservizio, sia allo smistamento centrale recandomi di persona, sia ad alcuni uffici postali. Dopo un apparente ripristino, seppur come dichiarato da poste con una riduzione delle consegne con alternanza, oggi siamo nuovamente in una fase critica e confusionaria".

"Con molto dispiacere - conclude il segretario - per un problema così grave e conosciuto, denoto uno scarso interesse da parte di sindaci della nostra Valle, soprattutto sotto forma unitaria nella sede dell’Unione dei Comuni. Il tempo dei richiami giornalistici è finito, nei prossimi giorni mi attiverò per una segnalazione ufficiale agli organi preposti".