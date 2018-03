Garfagnana



Simonini (Lega): "Il voto di domenica sarà determinante per le condizioni di vita dei nostri comuni"

giovedì, 1 marzo 2018, 14:52

Il segretario della Lega Nord, sezione Mediavalle e Garfagnana, Simone Simonini lancia un ultimo appello agli elettori in vista delle elezioni politiche previste per domenica 4 marzo.



Il voto politico di domenica sarà determinante per le condizioni di vita dei nostri comuni per i prossimi anni.

Siamo convinti che un voto politico possa dare una svolta anche nelle amministrazioni locali, un voto che dia un giudizio dell'operato di chi governa il territorio e dunque a parer nostro un voto che condanni pesantemente quelle forze politiche che non hanno saputo garantire valori fondamentali della persona come salute, lavoro e sicurezza degne di una società civile moderna.

La lega vuole migliorare la qualità di vita dei cittadini partendo dalla sicurezza, dalla famiglia, dai valori tradizionali e dalla nostra cultura.

Difendere un valore non vuol dire discriminare un altro ma semplicemente fare una scelta che privilegi chi in questo luogo ha la propria storia. Siamo convinti che domenica si potrà iniziare a pensare a un cambiamento democratico con i cittadini al centro dell’attenzione, per questo la nostra sezione vi chiede una mano.

Domenica 4 marzo vota lega.