Garfagnana



Simonini (Lega): "Tonfo previsto del Pd, c'era voglia di cambiare"

lunedì, 5 marzo 2018, 15:43

di andrea cosimini

Con il Movimento Cinque Stelle, è l'altra lista uscita vincente da queste elezioni. Dati alla mano, infatti, la Lega Nord si è imposta come prima forza assoluta della coalizione di centro-destra (la coalizione che, in assoluto, ha ricevuto il maggior numero di voti) spodestando la stessa Forza Italia grazie al suo 17 (e passa) per cento raggiunto sia alla Camera che al Senato. Dopo il Partito Democratico, quello guidato da Matteo Salvini è risultato essere il terzo più votato in Italia.



Il suo contributo alla vittoria dei due candidati di centro-destra Massimo Mallegni e Riccardo Zucconi è stato decisivo anche a livello locale. Un risultato sorprendente che è stato accolto con soddisfazione anche dal segretario territoriale leghista della Valle del Serchio Simone Simonini, il quale ha intravisto nell'esito di queste elezioni un possibile segno di svolta anche per quanto riguarda il rinnovo delle cariche amministrative in valle nel prossimo anno.



"Siamo certamente soddisfatti del risultato raggiunto a livello locale - commenta Simonini - perché ripaga del lavoro fatto durante questi tre anni in giro per le piazze per incontrare la gente non sono nei giorni di campagna elettorale. Si tratta di un ottimo segnale anche in vista delle elezioni amministrative che si terranno il prossimo anno in alcuni comuni della nostra valle. A mio avviso queste elezioni politiche sono state infatti una scintilla".



"Il dato che più salta all'occhio di queste elezioni - incalza - è però il tonfo del Pd. Un tonfo previsto che, in fondo, un po' ce lo aspettavamo. Dopo 25 anni di politica attiva da parte del senatore Andrea Marcucci, era anche fisiologico, da parte degli elettori, volere un cambiamento. Il suo partito ha resistito in qualche comune, ma ha perso molte roccaforti. A Molazzana, nella sezione del capoluogo, addirittura la Lega si è imposta di un punto sul Partito Democratico. Un risultato che considero storico".



Simonini ha quindi parlato dell'incredibile risultato raggiunto dal Movimento Cinque Stelle e del rapporto a livello locale tra la Lega e i grillini. "Il M5S - commenta Simonini - ha superato tutte le aspettative. La gente ha visto in questo movimento il "nuovo" in grado di dare una risposta al malcontento generale che si respira. La scelta coraggiosa di correre da soli alla fine ha ripagato. Raggiungere il 32 per cento senza coalizioni infatti non è un risultato da poco".



"A livello nazionale - conclude il segretario - non so se sarà possibile una sorta di alleanza tra la Lega e il M5S. Di sicuro a livello locale il movimento lo vedo più vicino al Pd dato che in regione, ad esempio, i suoi rappresentanti preferiscono votare solitamente a favore del Partito Democratico e contro di noi. Staremo a vedere. A regola Mattarella dovrebbe dare l'incarico di fare il governo alla coalizione che ha vinto e quindi a Salvini. Se però non otterrà la maggioranza è possibile che l'incarico passi ai Cinque Stelle. La situazione, al momento, è molto precaria".