Tamagnini: "Puglia partito civico? Nessuna novità". Gaspari: "I miei migliori auguri"

martedì, 13 marzo 2018, 18:07

di andrea cosimini

Con i due Mario, Puglia e Puppa, e con Pier Romano Mariani, Dorino Tamagnini rappresenta uno dei quattro sindaci che non si potrà ripresentare alle prossime elezioni amministrative nel suo comune perché in scadenza del terzo, ed ultimo, mandato. Tutti e quattro infatti sono stati eletti sindaci nel 2004 e riconfermati dalla cittadinanza nelle tornate successive. Daniele Gaspari, a livello amministrativo, è invece più giovane. E' stato eletto nel 2014 e si trova, quindi, al suo primo mandato. Entrambi sono rispettivamente sindaci di Villa Collemandina e Castiglione di Garfagnana, due comuni che il 20 e 21 maggio saranno impegnati nel referendum regionale consultivo che potrà portare all'istituzione del nuovo comune di Villa di Castiglione.



La notizia della nascita di un nuovo partito, con a capo il collega vaglino Mario Puglia, ha suscitato anche in loro diverse reazioni.



"Ho letto che quello di Puglia sarà un partito civico - ha esordito Tamagnini -. Ben venga, anche se non vedo la novità. In Valle del Serchio, infatti, credo che tutte le liste siano civiche e trasversali. La politica conta poco all'interno delle amministrazioni. Tutte seguono il principio del "fare" per il bene della valle. Questo è spiegato anche dal fatto che non esiste un grosso patrimonio umano all'interno dei piccoli comuni. Per cui è difficile spesso trovare persone dello stesso partito preparate che possano dedicare tempo ad amministrare. Anche in questo senso, a mio avviso, la fusione rappresenta una grande opportunità".



"Sono d'accordo con Puglia - ha sottolineato Tamagnini - sul fatto che le categorie storiche di "destra" e "sinistra" siano ormai obsolete. Piuttosto dovremmo parlare di visioni "progressiste" e "conservatrici". Anche se, oggi come oggi, a risultare paradossalmente più "conservatrice" è la sinistra più estrema".



"Riguardo la scelta dell'amico e collega vaglino - ha infine concluso Tamagnini - rispetto la sua decisione di scendere in campo con un nuovo partito. A differenza degli altri sindaci della valle, lui gode sicuramente di una visibilità più grande di noi. Un po' perché è più bravo nel gestire i rapporti e un po' perché può amministrare il suo comune contando sulla ricchezza delle cave. Data la sua esposizione, addirittura, mi sarei quasi aspettato una sua candidatura alle ultime elezioni politiche".



Più entusiasta, ma stringato, il commento del primo cittadino di Castiglione, Daniele Gaspari, che ha liquidato così la decisione di Puglia di scendere in campo con un proprio partito: "Conosciamo tutti il sindaco Puglia - ha dichiarato -, per il suo modo "vulcanico" di esprimersi, ma soprattutto perché sindaco concreto, efficiente e deciso. Se sceglierà di intraprendere questa nuova avventura, non posso altro che fargli i miei migliori auguri".