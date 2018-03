Garfagnana : minucciano



Trovato morto in strada 60enne stroncato da un malore

lunedì, 26 marzo 2018, 13:06

di andrea cosimini

Tragedia questa mattina a Minucciano. Un uomo, Sauro Tognoli di 65 anni, è stato trovato morto dai familiari su una piccola strada vicino ad un bosco in località Canipaia, un piccolo paesino di appena 15 abitanti.



La segnalazione è partita dai carabinieri. Intorno alle 8 la chiamata ha raggiunto la centrale del 118 che ha inviato sul posto, in quanto di sua competenza, un medico per accertare il decesso della vittima. Purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Il medico ha riscontrato sul corpo del deceduto alcune macchie postatiche, ma nessun segno di violenza. Alla fine non ha potuto far altro che constatarne la morte avvenuta per cause naturali. Pare infatti che il sessantenne soffrisse di cuore e che a risultare fatale sia stato un arresto cardiaco.



Da una prima ricostruzione, pare che l'uomo si stesse recando, come ogni mattina, a prendere l'autobus delle 6 per andare a lavoro quando, all'improvviso, un malore lo avrebbe colpito.