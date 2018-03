Garfagnana



Un progetto su come migliorare la qualità della vita in Garfagnana

lunedì, 12 marzo 2018, 19:22

Viviamo in una riserva della biosfera riconosciuta a livello internazionale e spesso non ne siamo neppure consapevoli. Qual è il suo valore? Come può aiutare chi vive al suo interno? Quale può essere il ruolo dei giovani? A sei mesi dal Forum Mondiale dei Giovani della rete MaB UNESCO, il gruppo MATE, formato proprio dai partecipanti della Riserva Appennino Tosco-Emiliano a quell'occasione, lancia un'occasione di dialogo aperta a tutti ed il più interattiva possibile per fissare una meta di un percorso tutto da costruire, proponendo un incontro con lo scopo di allargare la propria rete. I partecipanti verranno coinvolti attivamente in un processo di condivisione su come migliorare la qualità della vita in Garfagnana.

L'evento, in programma per sabato 17 marzo presso il Convento dei Cappuccini di Castelnuovo di Garfagnana, è rivolto agli operatori turistici, ai produttori locali ed in generale agli abitanti della Garfagnana che vogliono aprire un dialogo su queste tematiche.

L'obiettivo ultimo dell'incontro è quello di creare nuovi contatti e di mantenerli nell'ottica di collaborazioni future.

Programma:

Ore 17:30 – Ex Convento dei Cappuccini (nei pressi dell'Ospedale) - Riserva MaB UNESCO: di cosa stiamo parlando?

Ore 19:45 - Ridotto del teatro comunale Vittorio Alfieri - Cena a buffet per i partecipanti

Ore 21:00 - Teatro comunale Vittorio Alfieri - Faber in fabula

L'incontro delle 17:30, l'ingresso è libero e aperto agli interessati.

La partecipazione alla cena è riservata ai partecipanti all'incontro, che riceveranno anche un biglietto omaggio per lo spettacolo teatrale "Faber in fabula" previsto alle 21 (fino a esaurimento posti disponibili).

Per avere ulteriori informazioni sull'evento e per verificare la disponibilità dei biglietti telefonare entro giovedì 15 marzo al numero 3336431313

Sito web: www.mabappennino.it