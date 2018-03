Garfagnana



Una mostra fotografica sulla Processione dei Crocioni a Castiglione

lunedì, 26 marzo 2018, 14:39

di simone pierotti

Nella serata di giovedì 29 marzo si svolge a Castiglione Garfagnana la Processione dei Crocioni. Una tradizione plurisecolare, una Via Crucis molto particolare in cui la parte del Cristo è svolta da una persona anonima, che volontariamente si pone nella lista di attesa. Un penitente che porta la pesante croce per le ripide vie del centro storico di Castiglione. Una tradizione storica ma assolutamente vera e reale che non può non suscitare sempre una forte emozione. L’interprete del Cristo si sobbarca pienamente la pesante croce sulle proprie spalle e come se non bastasse la fa a piedi nudi con le catene alle caviglie con una corona di spine in capo ed un cappuccio a nasconderne le generalità. Il tutto in una atmosfera silenziosa dove l’atto di penitenza è seguito con partecipazione attenta e rispettosa.

Quest’anno la Processione sarà rappresentata anche in una mostra fotografica esposta presso il Torrione dell’Orologio presso la principale porta di ingresso a Castiglione. La mostra è stata realizzata dal Circolo Fotocine Garfagnana con le foto di Pietro Guidugli attuale presidente del circolo. Attraverso 29 foto riprese in anni diversi, vengono rappresentate le varie fasi della processione a rinnovare quella emozione che prende assistendo alla Via Crucis.

La mostra prodotta grazie alla collaborazione del Comune di Castiglione Garfagnana e con il patrocinio dell’Unione Comuni Garfagnana sarà inaugurata giovedì 29 marzo alle ore 11 presso il Torrione dell’Orologio, divenuto in breve un rinomato spazio espositivo. La mostra rimarrà aperta fino al 29 aprile e sarà aperta dal mercoledì alla domenica dalle 9 alle 19.