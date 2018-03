Vergogna a cielo aperto, individuato e multato uno dei responsabili

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 27 marzo 2018, 18:41

Anche il comune di Villa Collemandina ha il suo gruppo volontario di protezione civile: si tratta di un progetto partito grazie all’interessamento dell’Unione dei Comuni della Garfagnana e allo stesso comune che ha trovato ben presto il coinvolgimento di numerosi cittadini nelle varie frazioni

martedì, 27 marzo 2018, 18:38

Elisabetta Regoli ha preparato per gli ospiti del Casone di Profecchia a Pasqua un dolce tipico garfagnino, la Pasimata fatta con farina, zucchero, uova, uvetta, anicini e 24 ore di lievitazione

martedì, 27 marzo 2018, 15:34

In occasione del centenario dalla conclusione della prima guerra mondiale, il comune di Villa Collemandina ha voluto ricordare la figura di un suo conterraneo, Duilio Bartolomei, partito alla volta degli Stati Uniti per cercare fortuna e rientrato in patria per dovere cittadino negli anni del conflitto

martedì, 27 marzo 2018, 15:27

A Pieve Fosciana (conosciuto come “Il paese del presepio”) sarà allestita per la prima volta nella chiesa di San Giuseppe, adiacente la chiesa parrocchiale una mostra di diorami pasquali dal 31 marzo al 9 aprile. Le opere esposte sono realizzate dalle esperte mani del presepista Sandro Nardini di Sovigliana di...

martedì, 27 marzo 2018, 11:14

Importante risultato per il comune di Fabbriche di Vergemoli che in controtendenza alla media nazionale risulta un pagatore virtuoso. Il comune guidato da Michele Giannini è riuscito grazie ad un gioco di squadra a saldare le fatture ancor prima della scadenza

lunedì, 26 marzo 2018, 17:53

Sarà una Pasqua all'insegna della neve e del divertimento al Casone di Profecchia con tutti gli impianti aperti e la possibilità di gustare a tavola le specialità della cucina, dal pranzo di domenica fino alla tradizionale merenda di lunedì