Garfagnana : molazzana



Vergogna a cielo aperto

lunedì, 19 marzo 2018, 12:39

di andrea cosimini

Uno spettacolo indecente venuto alla luce grazie agli scatti di un cittadino che ha voluto denunciare il degrado sulle sponde del fiume Serchio nelle vicinanze della frazione La Barca, a pochi metri dal distributore, in un'area contenuta nel territorio comunale di Molazzana.



Questo cittadino, Amedeo Cassettari, residente a Gallicano, si è imbattuto nel triste spettacolo mentre coltivava uno dei suoi più amati hobby, la fotografia, proprio nei pressi del fiume. Alla ricerca, come suo solito, di animali e paesaggi da fotografare, si è ritrovato invece a fare i conti con una vera e propria discarica a cielo aperto. Ha quindi spostato il suo obiettivo sulla vergogna, pubblicando poi su Facebook le immagini, suscitando reazioni di rabbia e di sdegno anche da parte del popolo del web.



"Sono un amante della fotografia naturalistica - spiega Amedeo -. Amo fare foto per hobby e per uscire un po' all'aria aperta. Ma quando l'altro giorno mi sono imbattuto in questa discarica non ho potuto fare a meno che denunciarla attraverso i miei scatti. Ad attrarmi, in particolar modo, sono stati i rifiuti colorati di cartongesso. Forse, i meno inquinanti. Assieme a questi infatti ho scoperto di tutto: lavatrici, sedie, vasche da bagno. Insomma, uno spettacolo indegno. Le foto sono state scattate sabato. Di sicuro il cartongesso è stato gettato di recente, mentre gli altri rifiuti potrebbero essere anni che si trovano lì".



La discarica si trova a pochi metri dalla strada provinciale ed è addirittura visibile dalla carreggiata. I rifiuti sono circoscritti in un'area ben delimitata di circa un centinaio di metri. L'augurio è che qualcuno intervenga al più presto per rimuovere questo triste spettacolo e per risalire ai protagonisti di questo scempio.



Foto di Amedeo Cassettari