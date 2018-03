Garfagnana



Zucconi e Mallegni eletti. Superati nettamente Baccelli e Marcucci

lunedì, 5 marzo 2018, 10:53

di simone pierotti

E’ stata una lunga notte che si è protratta in alcuni casi fino all’alba quella appena trascorsa nei seggi elettorali. Alla fine i risultati sono stati chiari e hanno rispecchiato quelli nazionali, ma anche quelli locali delle prime ore.

Nel collegio 5 per il Senato, quello che comprende la nostra provincia, i risultati definitivi hanno premiato Massimo Mallegni che ha sfondato quota 116.000 voti, superando in maniera abbastanza netta i due principali contendenti, con Andrea Marcucci che è addirittura dietro a Sara Paglini del M5S. Come a livello nazionale al momento il primo partito è il M5S, boom della Lega, piuttosto avanti rispetto a Forza Italia all'interno della propria coalizione.

Risultati decisamente al di sotto delle attese per alcuni movimenti che schieravano tra i candidati volti locali. Soltanto Liberi e Uguali ha superato quota 3 per cento.

Anche alla Camera si conferma il trend della nostra zona, con Riccardo Zucconi (62515 voti) per il centro destra che si afferma nettamente su Stefano Baccelli (44610 voti) e poco distante, Piero Landi 42846. Dalla Valle del Serchio arrivano dati sorprendenti con il PD che cede il passo in diversi comuni considerati roccaforti della sinistra. Tra gli altri schieramenti a superare il 3 per cento è solamente Cecilia Carmassi.

A Camporgiano, comune del sindaco Francesco Pifferi, netta affermazione per Zucconi 652 su Baccelli 377 e Landi 264. A Gallicano Baccelli 726 Zucconi 722. Molazzana Baccelli 257 Zucconi 205. Piazza al Serchio Zucconi 566 Baccelli 475. San Romano Zucconi 332 Baccelli 281. Castiglione Zucconi 527 Baccelli 305. Vagli Sotto Zucconi 210 Baccelli 190. Careggine Baccelli 157 Zucconi 125. Borgo a Mozzano Zucconi 1637 Landi 1104 Baccelli 1085. Barga Zucconi 1928 Baccelli 1890 Landi 1603. Castelnuovo Zucconi 1403 Baccelli 1207. Hanno del clamoroso le affermazioni del candidato di centro destra anche nei comuni storicamente targati centro sinistra: a Borgo a Mozzano, Baccelli addirittura viene superato anche da Piero Landi, il candidato del M5S poi escluso, quindi praticamente privo di una campagna elettorale.

Dai comuni della Garfagnana arrivano sorprese anche al Senato, Mallegni si afferma a Castiglione, Minucciano, Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, Sillano Giuncugnano, Pescaglia, Villa Collemandina, Pieve Fosciana e perfino Coreglia, Andrea Marcucci a Vagli Sotto, Fosciandora, Molazzana, Barga, Gallicano, San Romano e Castelnuovo ma in questi ultimi comuni con un vantaggio risicato.

Risultati definitivi a Fosciandora, con Andrea Marcucci 137 voti, Massimo Mallegni 110, Sara Paglini 54. Primo partito il PD 30,92 per cento, seguito da Lega 26,46 per cento.

A Molazzana il più votato è Andrea Marcucci con 265 voti davanti a Massimo Mallegni con 169 voti e Sara Paglini con 124 voti. PD 41,37 per cento; Lega 25,64 per cento.

Minucciano: vince Massimo Mallegni 470 voti, Andrea Marcucci 314, Sara Paglini 243. Primo partito la Lega 27,24 per cento, PD 25,70 per cento, M5S 22,12 per cento.

Sillano Giuncugnano: vince Massimo Mallegni 283, Andrea Marcucci 173, Sara Paglini 123. Lega 30,50 per cento. PD 24,06 per cento.

Vagli Sotto Andrea Marcucci 209, Massimo Mallegni 184, Sara Paglini 96. PD 32,83 per cento. Lega 20,33 per cento.

Villa Collemandina: Massimo Mallegni 343. Andrea Marcucci 216. Sara Paglini 128. Lega 34,27 per cento. PD 23,44 per cento.

Castiglione di Garfagnana: dilaga Massimo Mallegni con 460 voti, Andrea Marcucci 333, Sara Paglini 207. Lega 26,19 per cento. PD 24,67 per cento. M5S 20,91 per cento.

Piazza al Serchio Andrea Marcucci 515, Massimo Mallegni 466, Sara Paglini 344. PD 33,43 per cento.

Bagni di Lucca Mallegni 1317 Paglini 812 Marcucci 742

Barga Marcucci 2167 Mallegni 1588 Paglini 1348

Careggine Marcucci 151 Mallegni 114

Borgo a Mozzano Mallegni 1523 Marcucci 1053

Castelnuovo Marcucci 711 Mallegni 664

Camporgiano Mallegni 484 Marcucci 458

Coreglia Mallegni 1111 Marcucci 895

Gallicano Marcucci 792 Mallegni 605

Fabbriche di Vergemoli Mallegni 166 Marcucci 128

Pieve Fosciana Mallegni 485 Marcucci 478

Pescaglia Mallegni 782 Paglini 500 Marcucci 428

San Romano Marcucci 301 Mallegni 289

Senato della Repubblica Collegio 5 elettori 419.749

Sezioni scrutinate 707/707

Uninominale 299960

MASSIMO MALLEGNI 116061

Lega 20,98 per cento

Forza Italia 13,36 per cento

Fratelli d'Italia 3,61 per cento

Noi con l'italia UDC 0,72 per cento

SARA PAGLINI 81474

Movimento 5 Stelle 27,16 per cento

ANDREA MARCUCCI 77845

Partito Democratico 22,59 per cento

Più Europa 2,11 per cento

Italia Europa Insieme 0,70 per cento

Civica Popolare Lorenzin 0,53 per cento

LUCA BACCELLI 10574

Liberi e Uguali 3,52 per cento

FRANCESCO CORROTTI detto MERLO 5041

Potere al Popolo 1,68 per cento

RICCARDO BERGAMINI 3626

Casapound Italia 1,20 per cento

FRANCO PIANELLI 2267

Partito Comunista 0,75 per cento

CARLA STEFANINI 1418

Il Popolo della Famiglia 0,4 per cento

ALESSANDRA GUARDUCCI 1278

Italia agli italiani 0,42 per cento

GIUSEPPINA TOMMASI 376

Per una Sinistra Rivoluzionaria 0,12 per cento

Camera dei Deputati Collegio 9 elettori 228.274

Sezioni scrutinate 338/338

Uninominale 165462

RICCARDO ZUCCONI 62515

Lega 21,09 per cento

Forza Italia 11,73 per cento

Fratelli d'Italia 4,04 per cento

Noi con l'italia UDC 0,90 per cento

STEFANO BACCELLI 44610

Partito Democratico 23,02 per cento

Più Europa 2,79 per cento

Italia Europa Insieme 0,60 per cento

Civica Popolare Lorenzin 0,54 per cento

PIERO LANDI 42846

Movimento 5 Stelle 25,89 per cento

CECILIA CARMASSI 6134

Liberi e Uguali 3,70 per cento

FABIO BARSANTI 3719

Casapound Italia 2,24 per cento

LUCA CADDEO 3000

Potere al Popolo 1,81 per cento

KATIUSCIA MARCHETTI 1186

Partito Comunista 0,71 per cento

EMILIANO MARI 576

Italia agli italiani 0,34 per cento

MAURO DOMENICI 876

Il Popolo della Famiglia 0,52 per cento