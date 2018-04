Garfagnana



All’hotel "La Lanterna" convegno sul farro Igp della Garfagnana

martedì, 17 aprile 2018, 22:22

di simone pierotti

Il Consorzio Farro della Garfagnana I.G.P. organizza, sabato 21 aprile, ore 10, presso l’hotel La Lanterna, un interessante convegno sul tema “Il farro della Garfagnana I.G.P. – Ritorno al futuro”. Condurrà il giornalista, scrittore e conduttore televisivo Fabrizio Diolaiuti. I lavori saranno aperti dagli interventi istituzionali dell’assessore regionale all’agricoltura e foreste Marco Remaschi, del presidente dell’Unione dei Comuni della Garfagnana Nicola Poli e del responsabile del settore forestazione e ambiente della Regione Toscana Sandro Pieroni. Seguiranno gli interventi dei relatori: il professor Stefano Benedettelli del Dipartimento di Scienze Agroalimentari dell’Università di Firenze, tratterà il tema “Caratterizzazione genetica del farro della Garfagnana”; interverranno poi il presidente del Consorzio Lorenzo Satti, la nutrizionista Emma Basimelli, il direttore della Fondazione per il Clima e la Sostenibilità Firenze Marco Mancini sul tema “Caratterizzazione pedoclimatica del farro della Garfagnana”, Gianluca Pardini dell’International Academy of Italian Cusine Lucca”. Al termine del convegno, attorno alle 13, verrà organizzato un buffet degustativo per gli ospiti.