Bolognana ricorda i suoi caduti sul lavoro

venerdì, 27 aprile 2018, 15:50

L'associazione di categoria chiede risarcimenti per intero dei danni diretti e indiretti e un intervento autorizzativo affinché chiunque sia munito di licenza di caccia possa salvare le proprie coltivazioni

venerdì, 27 aprile 2018, 12:18

In un comunicato congiunto Cgil-Cisl e Uil si rendono note tutte le varie manifestazioni organizzate per il 1 maggio (Festa dei lavoratori) sul territorio della Garfagnana

venerdì, 27 aprile 2018, 10:03

Alessandro Tatò è il nuovo presidente di Confcooperative Habitat Toscana. Nato a Roma, classe '61, ha terminato gli studi a Roma con laurea in Scienze politiche. Ha iniziato a lavorare nella cooperazione toscana a partire dal 1994, prima nel Consorzio cooperative Acli settore Abitazione come collaboratore, poi come consigliere di...

giovedì, 26 aprile 2018, 15:09

Tania Franchini, componente della segreteria territoriale del Pd con incarico al turismo e componente dell'assemblea regionale del Partito Democratico, interviene per sensibilizzare sul tema del turismo in Valle del Serchio e annuncia la realizzazione di un depliant che abbraccia l’intera valle

mercoledì, 25 aprile 2018, 12:53

Alberto Grilli è il nuovo presidente di Confcooperative-Federsolidarietà Toscana. Nominato all'unanimità dall'assemblea regionale della federazione, succede a Fabio Palmieri. Nato è cresciuto a Pisa, avvia la sua esperienza nella cooperazione sociale nel 1998 prima come volontario e poi come operatore in casa famiglia per minori

mercoledì, 25 aprile 2018, 11:18

Massimo Petrucci, segretario generale Cisl Fp Toscana Nord, commenta l'ottimo risultato della Cisl Fp tra gli enti locali alle elezioni rsu con la maggioranza dei voti nei comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Coreglia, Porcari, Stazzema, Pescaglia, e Villa Basilica, e importanti conferme nei comuni di Barga, Borgo a Mozzano...