Garfagnana



Castanicoltura da frutto, incontro tecnico e workshop all'Orecchiella

lunedì, 16 aprile 2018, 16:47

L’Unione dei Comuni della Garfagnana promuove per giovedì 19 aprile, al Parco dell’Orecchiella a San Romano in Garfagnana, l’incontro tecnico e workshop “Castanicoltura da frutto: modalità di innesto e potature”, in collaborazione con l’Università degli studi di Firenze GESAAF Dipartimento di gestione dei sistemi agrari, alimentari e forestali, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali MIPAAF, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, l’Ufficio Territoriale della Biodiversità di Lucca, l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, l’Associazione Nazionale Città del Castagno, nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020.

"Superata l’emergenza cinipide - si legge in un comunicato -, la castanicoltura da frutto ha la possibilità di recuperare la sua rilevanza per il territorio montano. La sostenibilità economica ed ecologica di questo settore passa anche attraverso la razionalizzazione delle tecniche, con il trasferimento di pratiche innovative. Assume un ruolo fondamentale la formazione-informazione rivolta a tecnici e castanicoltori: questo è l’ambito nel quale si inserisce l’evento, che prevede attività di campo con dimostrazioni di innesto e potatura come momento di sintesi e discussione. Lo strumento operativo che rende possibile questa giornata è rappresentato dalla programmazione 2014-2020 della Rete Rurale Nazionale che, attraverso azioni mirate, informa, forma e promuove l’innovazione nel settore agricolo e forestale.

L’Unione Comuni Garfagnana, del resto, - prosegue la nota - perseguendo la propria missione istituzionale di sostegno allo sviluppo dei territori rurali, attraverso i progetti che ruotano intorno al Vivaio La Piana di Camporgiano e al Giardino botanico La Pania di Corfino presso l’Orecchiella, rappresenta in Garfagnana e a livello regionale il centro di eccellenza per la valorizzazione del patrimonio ambientale locale, la tutela della biodiversità agraria, forestale e naturale, il recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio genetico a forte connotazione culturale e tradizionale, la messa a punto e divulgazione di tecniche di gestione della lotta biologica, nonché l’individuazione di percorsi di inclusione sociale ed integrazione lavorativa nel mondo rurale. Nel corso degli anni, infatti, lo sviluppo rurale è stato alla base di molte azioni: sono stati portati avanti progetti europei e internazionali che hanno portato la Garfagnana in Africa e Sudamerica nell’ambito dello scambio di buone pratiche in ambito agricolo (VAGAL, EUROPAID, ITALIA-FRANCIA MARITTIMO), mentre la gestione del vivaio forestale con la sua Banca del Germoplasma ha evidentemente consentito lo sviluppo di importanti progetti di ricerca in collaborazione con Istituti Universitari nonché l’attività di primaria importanza per la moltiplicazione e l’allevamento dell’antagonista al cinipide del castagno attraverso un’area di moltiplicazione del Torymus su giovani piantine diventando presto l’unico Centro a livello regionale per la produzione dello stesso".

Programma

Ritrovo: Centro Visitatori della Riserva Naturale Statale dell’Orecchiella, S. Romano in Garfagnana (LU)

(coordinate: 44,203606 10,358397)

9.15 Registrazione

9.30 Saluti: Franca Melillo (Mipaaf, Direzione Generale Sviluppo Rurale)

Alberto Manzo (MIpaaf, Direzione Generale della qualità Agroalimentare)

Marco Remaschi (Regione Toscana)

Ten. Col. Cecilia Tucci (Comandante Reparto Carabinieri Biodiversità, Lucca)

Nicola Poli (Presidente Unione Comuni Garfagnana, Lucca)

Marta Buffoni (Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Lucca, Pisa e Massa Carrara)

Ivo Poli (Associazione Nazionale Città del Castagno)

10.15 Piermaria Corona (CREA Foreste e Legno) – Attività e finalità della Rete Rurale Nazionale

Andrea Tani, Barbara Mariotti, Alberto Maltoni (Università di Firenze Dip. GESAAF) – Tecniche di potatura e di innesto per una castanicoltura sostenibile

10.45 Trasferimento in azienda - “Agriturismo La Lupaia” (coordinate: 44,192604 10,36436)

11.00 – 11.45 Introduzione alla potatura: criteri di intervento

12.00 - 13.00 Gestione dei portainnesti in relazione alle tecniche di innesto

13.00 -14.00 Pranzo offerto alla locanda “l’Orchidea” (coordinate:44,192758 10,364569)

14.00 -15.30 Tecniche di innesto: dimostrazioni pratiche

15.30 -16.30 Tecniche di potatura: come si realizza un intervento

16.30 -17.00 Aspetti architetturali della pianta e potatura di formazione in giovani innesti

17.00 -17.30 La gestione del suolo

17.30 -18.30 Conclusioni: peculiarità delle tecniche proposte nei confronti degli aspetti fitosanitari e produttivi

Info: Barbara Mariotti (barbara.mariotti@unifi.it)

In caso di maltempo l’attività sarà svolta in aula e sarà comunque effettuato un sopralluogo in campo, compatibilmente con le condizioni meteo.

Ai partecipanti iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

verranno attribuiti 1,00 Crediti Formativi Professionali.