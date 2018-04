Comparini e Nelli: “Bene gli investimenti sui rifugi alpini, ma non si risponde ai nostri interrogativi”

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 9 aprile 2018, 13:40

Dopo l’ottimo risultato conseguito alle ultime elezioni politiche, la Lega Nord pensa già alle prossime elezioni amministrative in Valle del Serchio (in programma nel 2019) ponendosi come obiettivo quello di essere una guida per tutto il centrodestra

lunedì, 9 aprile 2018, 10:01

Tre mesi all’insegna del divertimento, con almeno un evento per week end. Confermato l’appuntamento con la Gragnana Varliano. Tra le novità: il Campionato toscano di enduro, il Gavettone Day e il Raduno dei Segugi

sabato, 7 aprile 2018, 15:30

Domani, prima domenica dopo Pasqua, si svolgerà la “Festa della Libertà”, appuntamento che richiama un gran numero di persone e che fa risalire la sua origine al 1639, anno nel quale avvenne la liberazione di Lucca dalla dominazione da parte dell’Imperatore Carlo IV.

sabato, 7 aprile 2018, 09:55

Progetti di alto valore strategico per la costituzione di un circuito integrato fra le principali strutture ed infrastrutture di interesse per il patrimonio regionale, con nuove prospettive occupazionali

sabato, 7 aprile 2018, 00:29

Il sindaco di Vagli Mario Puglia "svela" le carte annunciando in anteprima le linee guida del suo nuovo partito, ribattezzato "PdP", che si presenterà alle prossime elezioni comunali in Valle del Serchio. Al centro la sanità, la presenza costante sul territorio, ma anche il pirogassificatore di Fornaci di Barga alla...

venerdì, 6 aprile 2018, 17:42

Si scia ancora in montagna. Al Casone di Profecchia, in Garfagnana, aperti tutti gli impianti con la neve che si attesta sui 30-50 centimetri. Dal 9 aprile, invece, chiusura di fine stagione per il Casone